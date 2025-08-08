Italië heeft vreemde nieuwe regels voor EV-subsidie: krijgen wij die hier ook?

Zouden we de bijzondere Italiaanse regels hier moeten implementeren?

De EV-verkoop blijft lekker gaan in Nederland ondanks het wegvallen van de SEPP, de subsidie voor elektrische auto’s. Maar wat als we wel een EV-subsidie hadden? Zou de verkoop dan nóg beter gaan? En hoe zouden we die regeling dan invullen? Na Frankrijk heeft ook Italië nu een nieuwe EV-subsidieregeling. En die zit nogal ingewikkeld in elkaar.

Nadat de ‘Ecobonus’ aan het begin van dit jaar stopte in Italië komt ‘ie in september in nieuwe vorm terug. In de tussentijd hebben provincies hun eigen EV-subsidies uitgedeeld, maar vanaf volgende maand helpt de landelijke overheid ook een handje. Maar, en daar komt het vreemde aan, alleen bij een bepaalde groep Italianen.

EV-subsidie in Italië

De nieuwe regels schrijven voor dat alleen mensen in het stedelijk gebied een EV-subsidie mogen krijgen in Italië. Dit doen de bestuurders omdat ze vooral de luchtkwaliteit in de steden willen verbeteren. Ook de kleine bedrijven krijgen een zakcentje van de staat.

Om als particulier kans te maken op de subsidie heb je nog iets nodig, namelijk een auto met verbrandingsmotor die tenminste één jaar op jouw naam staat. Die auto moet naar de sloop als je de EV-subsidie wilt krijgen. Daarvoor moet een nieuwe elektrische auto in de plaats komen die maximaal € 35.000 kost. PHEV’s of andere hybrides doen niet mee.

Hoeveel subsidie krijgen de Italianen?

Voor particulieren geldt er nog een splitsing. Hoeveel subsidie je krijgt, hangt af van het gezinsinkomen. Zit je in de laagste groep (jaarinkomen tot € 30.000), dan kun je € 11.000 subsidie krijgen. Zit je in de groep erboven (jaarinkomen van € 30.000 tot € 40.000) dan krijg je € 9.000 van de staat. Da’s wel even anders dan de miezerige € 2.950 die wij hier kregen.

Kleine bedrijven krijgen 30 procent van het aankoopbedrag geschonken van de overheid tot een maximum van € 20.000. Wie ook nog een laadpaal aan huis laat installeren, krijgt ook subsidie van 80 procent van de kosten tot € 1.500.

Wat vinden we ervan?

In totaal zet de Italiaanse overheid een bedrag van 600 miljoen euro opzij voor de EV-subsidie. De regeling houdt op 30 juni 2026 op. 1 september en het einde van de regeling moeten er 39.000 nieuwe EV’s zijn ingeruild tegen oude benzineauto’s. Vanuit het liefhebbersoogpunt is deze EV-regeling natuurlijk absurd. De overheid smijt niet alleen met euro’s om mensen in elektrische auto’s te krijgen, maar laat ze ook nog eens benzineauto’s vernietigen.

Bekijk je het vanuit het oogpunt van de bestuurders die elektrisch rijden aantrekkelijk willen zodat er minder vieze luchtjes in Rome hangen: best een strak plan. Toch zou ik als ik in de buitengebieden van Italië zou wonen toch een beetje achtergesteld voelen. Waarom krijgen die stedelingen wel kans op duizenden euro’s subsidie en ik niet?

Ook in Nederland?

Los van wat ik ervan vind: het is helemaal niet ondenkbaar dat dit systeem naar Nederland komt. De Europese Unie wil een EU-brede EV-subsidieregeling gaan invoeren. Wellicht dat dit Italiaanse systeem wel als inspiratiebron gaat worden gebruikt.

Via ItaliaOggi