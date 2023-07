Video: Pit manoeuvre met heftige gevolgen

De Amerikaanse politie voert geregeld een pit manoeuvre uit.

Vaak met succes, maar soms heeft het ook flinke gevolgen. Het is daarom ook dat de Nederlandse politie terughoudend is met het uitvoeren van een dergelijke actie. Aan de andere kant is het actie, gevolg. Als de verdachte netjes gestopt was had hij of zij nu geen hoofdpijn gehad..