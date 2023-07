Spotgoedkope Maybach is ideaal voor Nederland

Het is hier de goedkoopste Maybach die je kunt krijgen.

In Nederland is autorijden extreem duur. Op de aanschaf betaal je BPM, om te rijden betaal je motorrijtuigenbelasting, om te tanken betaal je accijns (en daarover weer BTW) en dan hebben we het nog niet over verzekeringen, onderhoud en ga zo maar door.

Als je een beetje dikke auto wil rijden is het al helemaal lastig om de kosten binnen de perken te houden. Een dikke auto heeft een grotere motor nodig en dus veel uitstoot = veel BPM. Daarom is de Mercedes-Maybach zonder uitzondering heel erg prijzig. Je kan ‘m krijgen met V12 (S680 voor 335.308 euro) en met V8 (S580 244.403 euro).

Nieuwe plug-in

Maar er is nu een spotgoedkope variant in de vorm van de Maybach S580e. Dat ‘e’-tje duidt op een plug-in hybride. In plaats van een V8 heb je een 3.0 zes-in-lijn. Deze levert 367 pk en wordt bijgestaan door een elektromotor die nog eens 150 pk levert.

Daarmee kun je in 5,1 seconden naar de 100 km/u sprinten. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Bijzonder: op een volle accu kun je 102 km elektrisch rijden. In de WLTP is daardoor de CO2-uitstoot 18 gram CO2 per kilometer. Het gemiddelde verbruik is 1 op 125. En dan denk je: 1 op 125 is onhaalbaar! Dat hangt er maar net vanuit hoe je ‘m gebruikt. Als je de hele tijd elektrisch rijdt (niet onmogelijk met die range) kan het verbruik veel gunstiger uitvallen.

Gunstige BPM

Omdat het verbruik gunstig uitvalt, is de BPM gunstig. En daardoor is de Maybach S-Klasse spotgoedkoop! De importeur wil er heel erg graag 203.049 euro voor hebben en dat is aanzienlijk goedkoper dan de 580 zonder e, dus dus 41 mille duurder is.

Overigens kun je met gemak de Maybach S580e duurder maken. Kies je het Night Series-pakket, ben je 30.250 euro verder. MAAR! Als je de Night Series wil hebben, dan moet je ook het Business Class pakket aanvinken.

Dat kost je dan wel 19.360 euro. Vervolgens kun je de auto nog helemaal aankleden naar wens. Zoals een verwarmde voorruit (dat is nog eens 508 euro), smartphone houder achter (714 euro) en asbakje (139 euro). Uiteindelijk kwamen wij uit op een prijs van 296.638 euro.

Prijs concurrentie spotgoedkope Maybach

Nu de prijs bekend is van de spotgoedkope Maybach S580e, is het tijd om te kijken naar de concurrenie. Het zal jullie niet verbazen dat er niet extreem veel concurrenten zijn. Dit is natuurlijk een heel erg specifiek stukje van de markt.

De meest directe concurrent is natuurlijk de Bentley Flying Spur. Die auto is dan wel een Bentley, terwijl de Maybach een extra luxe Mercedes is. Een grote topklassse PHEV heb je overigens voor veel minder en dan heb je ook echt wel elektrische ramen en getint glas. Enfin: configureren kan in de Maybach Configurator. Haal jij wel de 3 ton?

Met dank aan Patrick voor de tip!