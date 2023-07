Mensen hebben geen idee hoe een lekke band te verwisselen

Automobilisten komen in de problemen als ze een lekke band moeten wisselen.

Ben jij een beetje handig? Of sta je met pech langs de weg met lege handen. Steeds meer auto’s hebben geen reserveband aan boord, dus je bent zeker niet de enige. En als je niet weet hoe je een band wisselt ben je ook niet de enige. Uit onderzoek in opdracht van Apollo Tyres blijkt dat er maar weinig mensen kaas van hebben gegeten.

18% van de 1.000 ondervraagde automobilisten zei dat ze niet eens wisten of in hun auto een reservewiel of bandenoppompset aanwezig is. 36% zegt dat ze weten hoe ze de aanwezige reserveband of bandenoppompset moeten gebruiken. 42% zegt geen idee te hebben en de pechhulp te bellen. 16% geeft aan hulp te zoeken bij een familielid, vriend of collega.

Het zijn vooral oudere automobilisten die weten hoe het moet. Uit het onderzoek bleek dat 42% van de automobilisten van 55 tot 64 jaar een reservewiel of oppompset zou gebruiken, tegenover 33% van de ondervraagden van 18 tot 24 jaar. Ook is er een flink verschil tussen mannen en vrouwen. 49% van de mannen zegt het klusje te kunnen klaren tegenover 27% van de vrouwen.

Het ligt er ook maar net aan wat voor banden je hebt. Kies je voor runflat banden zoals vaak op een BMW of MINI dan hoef je niet na te denken over een lekke band. Het nadeel is dat dit soort banden vaak niet zo lekker rijden als een reguliere band.