Video – Politie-A6 beukt bestelbusje de sloot in

De agent is er he-le-maal klaar mee!

Begin dit jaar deelde de Politie Basisteam Oude Maas wat foto’s van een beschadigde Audi A6 in politiekleuren. Op de achtergrond steekt het dak van een Mercedes Vito uit het slootwater. Wat zou daar allemaal gebeurd zijn vroegen we ons af in dat artikel. Nu komen we daar achter. De politie deelt de videobeelden van die dag.

De achtervolging vond plaats in Capelle aan de IJssel. Volgens de politie is de bestelbus in de video gestolen van een pakketbezorger. Er wordt melding gemaakt van de diefstal en de politie zet een achtervolging in. In aanloop naar de duik in de sloot rijdt het bestelbusje behoorlijk roekeloos.

Fietspaden en de weg waar aan Parkshuttle: de bestuurder van de bestelbus wijkt nergens voor en is niet beroerd om een tikkie uit te delen. Na een tijdje botsautootje spelen, heeft de politie er genoeg van. Na een eerste beuk springen de kapotte onderdelen in het rond. Hierna volgt de genadeklap. Het bestelbusje schiet rechtdoor en belandt in de sloot.

Beeld: Politie Boeiend