Zero-emissiezone goudmijn voor Poolse bouwvakkers

Vanaf 1 januari 2025 voeren 14 Nederlandse gemeentes een zero-emissiezone in. Een goudmijn voor Poolse bouwvakkers!

Oh ja, dat is zeker weer zo’n tendentieuze kop van Autoblog? En dan ook nog een Italiaanse bus op de foto en geen Poolse. Maar dat is nou net het idee. Feitelijk klopt de kop, maar het mag natuurlijk ook gewoon een Italiaanse, Roemeense, Duitse of Belgische bouwvakker zijn. Als de ondernemer in kwestie maar geen Nederlands nummerbord op zijn dieselbus heeft zitten.

Dat zit namelijk zo. Als je vanaf 1 januari de zero-emissievrijezone in wil rijden met je Euro 4 bus zoals hier op de foto, dan is dat een dikke NEE. Verkeerscamera’s registreren automatisch de kentekens van alle voertuigen die de zero-emissiezone in- en uitrijden. Als het aan Amsterdam en Utrecht ligt ook de personenauto’s.

RDW database

Al die gescande kentekens gaan door de database van de RDW en daar staan alleen maar Nederlandse kentekens in. Dat betekent dat iedereen met een buitenlands kenteken gewoon de zero-emissiezone in kan knorren met zijn ronkende en fijnstof blazende euro 3, 4 of 5 dieselbus. Tenminste in ieder geval in Rotterdam, zo weet RTV Rijnmond te melden.

Dit blijkt uit vragen die PvdA-raadslid Dennis Tak aan verantwoordelijk wethouder Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD) heeft gesteld. Vrachtauto’s en bestelbussen met een buitenlands kenteken zijn wel in overtreding, maar krijgen geen bekeuring. In ieder geval niet automatisch.

Dat is niet uit te leggen. Het ondermijnt het draagvlak voor de energietransitie. Aldus raadslid Tak

Allemaal aan de exportbus

Concurrentievervalsing of een business opportunity? Veel transportbedrijven hebben nu al filialen in het oosten van Europa en hebben de mogelijkheid om die buitenlandse vrachtauto’s lekker hier in te zetten. Inclusief chauffeur uit het oosten.

Slimme ondernemers kunnen wellicht, net als de snelle ramkrakers en runners, in Duitsland voor langere tijd een nette werkbus huren. Kun je dan gewoon de binnenstad mee insturen en je klusjes doen. Beter dan met de platte kar of met je kruiwagentje cement in de metro.

Zero-emissiezone goudmijn

Gouden tijden dus voor de bouwvakkers uit de Europese Unie die een Nederlands inkomen ambiëren? Kun je niet maken volgens de Rotterdamse PvdA’er.

De beste man is zelf milieubewust met de auto op vakantie naar Zweden geweest en kreeg daar achteraf gewoon een factuurtje voor de tolwegen. Op basis van zijn Nederlandse kenteken. Dennis Tak wil nu graag weten waarom dat niet ook in de Maasstad kan met die dekselse stinkende dieselbussen uit de rest van Europa.

Een alternatief is volgens hem ook een milieusticker. Die kennen we al uit Frankrijk en Duitsland. Ook een leuk idee. Maar als dat doorgaat dan graag wel één voor heel Nederland Dennis… Want als je voor elke stad een andere sticker moet aanvragen en op je raam plakken… Dat ziet er niet zo veilig uit…

Handhaven!

Concreet wil de PvdA-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad heel graag weten hoe en wanneer de gemeente ook gaat handhaven voor buitenlandse busjes. Want, zo stellen zij terecht, je kunt niet eisen van Nederlandse ondernemers dat ze diep in de buidel tasten voor een dure elektrische bus en dan buitenlandse ondernemers onbeperkt toegang geven. Wordt vervolgd.

De trouwe Autoblogger heeft natuurlijk de bus op de foto’s herkend. Deze origineel Nederlandse euro 4 bus met 408 duizend kilometer op de teller kreeg recent met heel veel moeite een Italiaans kenteken.