Koop voor 183k dit bizarre apparaat op Marktplaats

€183.000 voor een auto van een volslagen onbekend merk. Iemand…?

Op Marktplaats kun je altijd wel opmerkelijke auto’s tegenkomen, maar tegenwoordig zitten daar ook auto’s tussen waar je überhaupt nog nooit van gehoord hebt. Wat dacht je bijvoorbeeld van een heuse M-Hero 917?

M-Hero-917

De naam doet waarschijnlijk weinig belletjes rinkelen (tenzij je toevallig vorige week het lijstje met duurste EV’s van Marktplaats hebt gezien), maar je kunt wel raden de het een Chinees is. Namen als M-Hero 917 kunnen ze alleen in China bedenken. En kennelijk heeft Porsche de naam 917 al te lang niet meer gebruikt om daar nog aanspraak op te maken.

Voor zover wij weten is de M-Hero 917 (nog) niet officieel leverbaar in Nederland, maar Mercedes-dealer ASV heeft er nu al wel eentje in de aanbieding. Dat is logischer dan het klinkt: ASV is ook dealer van Voyah, een zustermerk van M-Hero.

Afmetingen

De M-Hero 917 is een futuristisch ogende terreinwagen, met Defender-, Hummer- en Toyota FJ Cruiser-invloeden. Met een lengte van 4,99 meter is deze auto wel iets compacter dan een Hummer of een Defender 110.

De M-Hero 917 is uiteraard elektrisch, al is er ook een versie met een viercilinder als range extender. Dit exemplaar moet het hebben van een gigantische accu, die een capaciteit heeft van maar liefst 142,7 kWh. Efficiëntie is ver te zoeken, want de WLTP-range bedraagt maar 480 km, wat gezien de accucapaciteit nogal ondermaats is.

Chinese Hummer

In plaats van te focussen op range, hebben de Chinezen gefocust op idioot veel vermogen. Dit apparaat heeft maar liefst 1.089 pk uit vier elektromotoren. Qua efficiënte en vermogen is dit dus het Chinese equivalent van een Hummer EV. Gelukkig mag je deze auto nog wel rijden zonder vrachtwagenrijbewijs, al scheelt het niet veel. De M-Hero 917 weegt een kleine 3.300 kg.

Je kunt er nu dus eentje kopen in Nederland, op Marktplaats. Het gaat om een gloednieuw exemplaar, waar je €183.000 voor mag aftikken. Dat is gewoon 30 mille meer dan je voor een elektrische G-Klasse betaalt, dus we wensen ASV heel veel succes met de verkoop.