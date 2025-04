Viaplay neemt een abonnement op de bietenbrug

Viaplay gaat nog steeds niet echt lekker. Het bedrijf lijkt een abonnement te nemen op de bietenbrug.

Het was vanaf het begin af aan een uiterst hachelijke onderneming van Viaplay. De Scandinavische partij kocht voor een recordbedrag de Nederlandse F1 rechten op. Ziggo bleef beteuterd achter. Echter de prijs die de destijds nog Nordic Entertainment Group (NENT) genaamde toko overmaakte voor deze coup was té hoog.

Kenners hadden dat al vrij snel door. Om een punt te maken waren de rechten voor de volledige Noord-Amerikaanse markt ongeveer net zo duur als de prijs die men betaalde voor de Nederlandse rechten. Nu was ‘Murica toen nog niet zo gek van F1 als nu en zijn de rechten daar inmiddels ook geëxplodeerd in waarde. Maar helder is dat als je ongeveer de helft meer bereid bent neer te leggen dan andere serieuze partijen als Ziggo, RTL en de belastingbetaler de NOS, je ofwel heel slim bent of heel dom.

Nu is Viaplay inmiddels al kneiterhard de bietenbrug opgegaan, dus hoeven we daar niet meer over te speculeren. Het bedrijf zag abonnementshouders verdampen en de Nederlandse directeur opstappen. Het kreeg ook met keiharde onderhandelaars van KPN en Canal+ te maken. Beide partijen denken dat de klant hun diensten ook pruimt zonder Viaplay en zelfs zonder samenvattingen van F1 races. Zo hebben Nederlanders dat voor Max Verstappen immers ook decennia gedaan.

Niet geheel verrassend zijn de kosten voor een abonnementje dit jaar daardoor opnieuw omhoog gegaan. Daar krijg je dan wel Olav Mol en Jack Plooij voor terug. Doch desalniettemin is de omzet van het bedrijf in onze regio voor Q1 gedaald van 4,7 miljard Zweedse Ekkerkronen naar 4,3 miljard Zweedse Ekkerkronen. Hoewel er niet over harde abonnees per land wordt gesproken, is dus helder dat er meer mensen hebben opgezegd.

En dat is natuurlijk logisch, gezien de forse prijs van Viaplay alsmede de goedkopere alternatieven die voor handen zijn. Het blijft in die zin bizar dat Viaplay de rechten voor veel geld koopt van Liberty Media…en dat datzelfde Liberty Media ondertussen voor minder geld ook de F1TV app aanbiedt voor Nederlanders. De prijs voor een abonnement daarop is weliswaar ook gestegen dit jaar. Maar nog altijd een stuk voordeliger dan Viaplay. En dan heb je tenminste geen reclames tussendoor. Daarnaast heb je nog altijd opties via al dan niet legale streams als je echt voor een dubbel op de eerste rang wil zitten.

Ken jij nog iemand met Viaplay? Of ben je zelf zo’n fat cat dat die 20 Ekkies per maand peanuts zijn om het voorrecht te hebben naar Kamphues, Mol en Plooij te luisteren? Laat het weten, in de comments!