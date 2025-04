Dit is de enige echte straatlegale Porsche 917

Wat een blepper is deze echte straatlegale 917.

Porsche heeft in haar rijke geschiedenis veel iconische auto’s gebouwd. Dan hebben we het niet alleen over de Kever, maar ook over de 356, 911 en natuurlijk de Carrera GT, om maar wat te noemen. De meest iconische van al is echter ongetwijfeld de Porsche 917. Op het circuit was de auto onverslaanbaar. Maar de echte reden dat ‘ie zo geliefd is, zijn ongetwijfeld de looks. Vooral de Kurzheck is precies waar je aan denkt als je een gesloten racewagen voor de geest tracht te halen.

Homologatie

Nou moest Porsche de 917 natuurlijk volgens de algemeen bekende folklore homologeren, opdat ‘ie mee mocht doen. De betreffende regelgever die later op zou gaan in de FIA, eiste dat 25 exemplaren gebouwd zouden worden. Een eerste, ietwat opportune poging van Porsche om hier half onderuit te komen faalde. Porsche bouwde drie auto’s, had een paar auto’s ‘onder constructie’ en voor de rest sets onderdelen om de resterende auto’s te bouwen.

Kapitaal

De FIA was niet onder de indruk en eiste volledig afgebouwde units. In recordtempo stampte Porsche die alsnog uit de grond. Dit resulteerde niet alleen in de gewenste Le Mans deelname in 1970, maar ook in deze historische foto. Aangezien comedian Jerry Seinfeld eerder dit jaar een bod van 25 miljoen weigerde voor zijn Porsche 917, stond daar dus een fors kapitaal op een guur industrieterreintje.

De prijs werd bij de introductie bepaald op 140.000 Deutschmark. Dat was tien keer de prijs van een 911 in die dagen. Desalniettemin werden er uiteindelijk in totaal 37 units gebouwd en vaak dus ook verkocht aan privé teams. Er werd echter nooit een 917 met een stratentoelating geleverd. Behalve…een exemplaar. Dat had alles te maken met een sponsor.

Count

Naast de Gulf-livery, is de meest bekende kleurstelling van de 917 immers zonder twijfel de Martini-livery. Dezelfde die we kennen van Lancia’s in het wereldkampioenschap rally’s en meer recent van het Williams F1 team toen dat nog van de familie Williams was. Graaf Rossi was de pater familias van de familie achter het favoriete drankje van James Bond en groot autofanaat. Hij wilde een 917 voor de openbare weg. En kreeg die dus ook. Hieronder staat ‘ie te shinen met zijn destijds nieuwe aanwinst.

Hermès en balsa

De graaf had niet veel, maar wel enkele speciale wensen. Namelijk dat het interieur netjes bekleed werd. In leder van Hèrmes. Aldus geschiedde. Los van de bekleding is het interieur spartaans en hetzelfde als bij de racers, inclusief de pookknop van balsahout. Overigens was ook het exemplaar van de graaf oorspronkelijk een raceauto. Echter werd deze ‘met pensioen gestuurd’ naar een ietwat gezapiger bestaan. Fun fact: de kentekenplaat van de auto komt uit Alabama, Georgia omdat er geen Europese typegoedkeuring mogelijk was. Maar ja, zo vind je daar als graaf natuurlijk een weg omheen.

Naar verluidt is het exemplaar nu terechtgekomen bij een Franse familie die een wijnhuis uitbaat. De auto wordt nog regelmatig gebruikt en is onlangs gerestaureerd. Na ruim 50 jaar maakt het ding nog steeds een geweldige indruk. Zou jij ook een 917 Kurzheck willen om naar je werk te gaan? Laat het weten, in de comments!