996 voor minder dan 10K op Marktplaats: Ducati of Porsche?

Oké, dus je wil een 996 kopen op Marktplaats. Hamvraag is alleen; moet het een Porsche of een Ducati worden?

De zomer komt eraan en dat is te voelen. Buiten schijnt de zon en bloeit alles weer op. Peerden in de wij maken een onnodig drafje en voordat je het weet zijn stranden drukbezaaid met onze medemens. Tijd dus om weer eens een 996 cabrio of Ducati 996 te kopen en te genieten van het weder.

Uiteraard kan je voor beide geneugtes van eind jaren ’90 terecht op Marktplaats. De Porsche is al sinds enige tijd het goedkoopste model 911 dat je kan kopen. De eerste watergekoelde neunelfer met spiegeleieren als lampen en een wat plastic fantastic interieur is een cult classic. Met pindakaas en hout is het best prima te doen. Echter de oude 911jes worden door de liefhebbers hoger gewaardeerd. En de nieuwere 911jes zijn…euhm…nieuwer dus duurder.

Wij vonden een spotgoedkoop op exemplaar op Marktplaats. Bijna alles is er dan ook helemaal fout aan. Het is een cabrio van voor de lift en hij komt uit de Verenigde Staten. De stoelbekleding is in abominabele staat. Normaal zouden we hier iets zeggen over de motor en bak, maar dat kan niet. Die zijn namelijk niet aanwezig. En de stance lijkt ons ook niet echt gezond. Het goede nieuws is echter wel dat de auto maar 8.500 Euro kost. En voor 500 Euro extra, heb je er een goede set stoelen bij. Een projectje dus laten we zeggen. De veel te optimistische klussert heeft ‘m nog net voor de zomer af.

In de andere hoek vinden we de Ducati 996. Ook hierbij kan je neus ongestoord de lentebloesem opsnuiven. De Duc kwam twee jaar na de Porsche op de markt, maar stamt dus uit hetzelfde tijdsgewricht. De 996 was de opvolger van de 916. De typeaanduiding is een verwijzing naar de motorinhoud. Hoewel de latere 996 SPS een motorinhoud van 998 cc had. Maar ja, Italianen.

In zijn dag gold de 996 als een epische superbike. Bovendien is het toch net wat cooler om een Duc te hebben dan een Kawasaki Ninja, Honda CBR 1000 RR vuurmes of Suzuki GSX-R. Natuurlijk zijn die ook wel gaaf. Maar meer op dezelfde manier dat een Nissan GT-R of Honda CRX gaaf is. Supercool als je 22 bent. Maar na je 30ste mag dat eigenlijk niet meer. Bij zo’n Duc kan je dan nog net doen alsof je een echte kenner en liefhebber van Italiaanse techniek bent.

Bijzonder techniek is het overigens hoe dan ook. De motor heeft desmodromische klepbediening en vier kleppen per cilinder. Vandaar de aanduiding desmoquattro op de kuip. Het exemplaar dat we vonden is de goedkoopste van Marktplaats. Hij is bijna helemaal standaard, dus ook een motor en bak zijn van de partij. Enige modificaties behelsen de open Termignioni’s en het open carterdeksel. Zoals de verkoper claimt ‘voor het gewenste geluid’. Mooi. De vraagprijs van de Duc is 8.950 Euro. Kies moaaaaaaah!