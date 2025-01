Deze ‘aftermarket’ bodykit was een slimme investering

Deze SLR heeft zo niet de fabriek verlaten, maar is waarschijnlijk wel een stuk meer waard geworden.

Je kent waarschijnlijk wel de SLR 722 Edition en de Stirling Moss, maar later kwam er nog een speciale SLR: de uiterst zeldzame McLaren Edition. Daarvan wordt deze maand een exemplaar geveild. De McLaren Edition verscheen in 2011, terwijl de SLR al in 2010 uit productie was gegaan. Hoe zit dat?

Mercedes kreeg voor de ontwikkeling van de SLR natuurlijk hulp van McLaren, maar dat bleef niet bij de ontwikkeling. Ook in de jaren die volgden hield McLaren zich nog bezig met het onderhouden en upgraden van SLR’s, ook al is het een Mercedes.

Zo kwamen ze in 2011 met de McLaren Edition. Dit was eigenlijk een ‘aftermarket’ upgrade, aangezien de productie al gestopt was. McLaren Special Operations ontwikkelde een nieuwe bodykit voor de SLR, met een andere voor- en achterbumper, louvres op de motorkap en een grotere spoiler c.q. airbrake. De fraaie veelspaaksvelgen van de 722 maakten ook onderdeel uit van het pakket. Overigens zit de nieuwe bumper bij dit exemplaar wel een beetje scheef, maar een kniesoor die daarop let.

Het motorvermogen van 626 pk bleef gelijk, maar MSO had nog wel diverse andere technische upgrades. De schokdempers en de besturing zijn aangepast, de auto is met 10 millimeter verlaagd en er is een nieuw titanium uitlaatsysteem gemonteerd. Dat laatste is geen verkeerde upgrade, want het geluid van de SLR was nooit zo spectaculair als de looks.

De SLR McLaren Edition was ook echt gelimiteerd, want er mochten slechts 25 SLR-eigenaren langskomen bij McLaren voor deze upgrade. Daarvoor moesten ze nog eens 150.000 pond extra aftikken bovenop het bedrag wat ze al betaald hadden voor de auto.

Een van deze 25 auto’s wordt later deze maand geveild door Bonhams, tijdens de Scottsdale veiling. Het veilinghuis maakt geen schatting bekend, maar we weten dat er vorig jaar eentje geveild is voor een slordige €750.000. Dat is meer dan het dubbele van wat een standaard SLR doet. Die 150.000 pond was misschien toch niet zo’n gekke investering…