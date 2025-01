Tesla kan dit jaar 1 miljard binnenharken met CO2-handel

Toyota, Ford en Stellantis willen allemaal bij Tesla in de CO 2 -pool.

Tesla verdient natuurlijk geld door heel veel auto’s te verkopen, maar er is nog een makkelijkere manier waarop ze veel geld binnen kunnen harken. Door te handelen in CO 2 . Zoals je weet kunnen fabrikanten die de uitstootnormen niet halen – tegen betaling – een pool vormen met concurrenten die het beter doen.

Aangezien Tesla alleen maar EV’s verkoopt en ook nog eens heel veel is er bij hen veel ruimte in de pool. Uit documenten van de EU blijkt dan ook dat veel fabrikanten dit jaar aan willen sluiten bij Tesla. Het gaat om Toyota, Stellantis, Ford, Mazda en Subaru. Dat is zo’n beetje de halve autoindustrie.

Dat Toyota, Mazda en Subaru teveel uitstoten is niet zo verrassend, want die verkopen allemaal weinig EV’s. Dat Stellantis ook in het rijtje staat is wel opmerkelijk, want geen één concern heeft zoveel EV’s als Stellantis. Zo’n beetje alle modellen worden als EV geleverd. Maar het gaat uiteindelijk om de gemiddelde uitstoot, en die is kennelijk toch nog te hoog.

Bij Tesla lachen ze in hun vuistje, want voor hen is dit lucratieve handel. Volgens analisten kunnen ze dit tot wel 1 miljard euro binnen harken op deze manier. Terwijl ze daar in feite dus niks voor hoeven te doen. Overigens is die 1 miljard wel minder dan voorgaande jaren. In 2023 streek Tesla bijvoorbeeld nog 1,7 miljard op met CO 2 -handel.

Het is niet bekend of er nog ruimte over is in de pool van Tesla, maar zo ja, dan kunnen fabrikanten zich nog tot 5 februari melden. Naast de grote pool van Tesla vormen ook Mercedes en Volvo samen een pool.