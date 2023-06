Video: Dit is Mirage, een 911 in de nieuwste Transformers

In Transformers: Rise of the Beasts speelt een Porsche 911 een belangrijke rol.

In de film luistert de auto niet naar 911, maar naar zijn naam Mirage. In een achtergrondvideo laten de makers je kennismaken met deze auto.

Handig om van tevoren op de hoogte te zijn mocht je Transformers: Rise of the Beasts in de bioscoop bezoeken! De film draait nu in de bioscoop.