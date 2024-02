Biedoorlog voor Nederlandse F1 rechten wordt warmer

Ja je zou haast zeggen ‘wie wil daar zijn vingers nog aan branden?’ na het debacle Viaplay. Maar de realiteit is dat er een biedoorlog op handen is voor de Nederlandse F1 rechten.

Jarenlang hadden we verschillende media-outlets als RTL en daarna SBS en Ziggo Sport, maar altijd hadden we Olav Mol. Totdat de rechten enkele jaren geleden werden overgenomen door de Nordic Entertainment Group. Met hun streamingsplatform Viaplay wilde het de Nederlandse kijker lokken. En welke betere manier is er dan dat te doen dan Max Verstappen?

Miljoenen

Op zich een logische gedachte. Maar ja, circa 30 miljoen per jaar betalen (naar verluidt) voor iets waar voorheen 10 miljoen per jaar voor werd betaald. Dat had op zich even een reden voor reflectie kunnen zijn. Zeker gezien het feit dat Viaplay niet de exclusieve rechten zou hebben. Dat blijft wat mij betreft toch wel de meest bizarre factor. Bakken geld overmaken aan de rechtenhouder…om vervolgens toe te zien hoe de rechtenhouder zelf goedkoper een dienst aanbiedt aan dezelfde klanten (F1TV). Die misschien nog wel beter is ook (mening, maar ondergetekende denkt van wel).

Nieuwe ronde nieuwe kansen

Enfin, dat is allemaal gebeurd. Maar er komt alweer een nieuwe ronde aan, met nieuwe kansen (en valkuilen). Op de achtergrond speelt er vanalles. Zoals vermeende interesse van Apple om met een megadeal de exclusieve rechten voor de hele wereld binnen te halen. Maar in de tussentijd, lijkt het erop dat er voor de komende jaren gewoon weer geboden zal worden voor de Nederlandse rechten. En wel door enkele partijen dichter bij huis (soort van).

Andere partijen

Totaaltv zit er dicht bovenop en denkt nu te weten dat de interesse hiervoor toch groter is dan initieel gedacht. Het leek een tweestrijd te worden tussen de smeulende overblijfselen van Viaplay (waar andere investeerders inmiddels vuistdiep inzitten) en het oude vertrouwde Ziggo. Maarrrrr…inmiddels zouden ook RTL Nederland en Eredivisie Media & Marketing interesse hebben.

Disney

Voor RTL zou de combinatie lineaire TV plus streaming middels platform Videoland in theorie gunstig kunstig zijn. Van de andere partij heb je wellicht nog niet gehoord, maar zij zitten achter het TV kanaal ESPN (in Nederland). Kenners weten dat ESPN in Amerika enorm groot is en onder de paraplu van Disney opereert. In Nederland is dat in feite ook zo: Disney is grootaandeelhouder van Eredivisie Media & Marketing. Een partij met diepe zakken dus. Ondanks dat Disney de afgelopen twee jaar miljarden aan waarde verloren heeft en in Amerika onder vuur ligt vanwege woke propaganda in kinderfilms. Going broke because of woke is de gevleugelde nieuwe term. Het eigen management heeft daar zich nu zelfs officieel over uitgelaten.

Max is een panacea?

Eigenlijk geldt zo voor alle partijen in deze strijd dat ze de F1 lijken te zien als een kans om wat ‘uitdagingen’ te mitigeren. Ziggo verliest maandelijks duizenden abonnees. De perikelen van Viaplay zijn bekend. RTL Nederland is onlangs door de RTL Group verkocht aan DPG (een en ander moet nog goedgekeurd worden). De F1 rechten zouden voor alle partijen dus een welkome boost zijn om relevant te blijven en/of te groeien. Dat staat vast.

Waar is het verdienmodel?

Echter, is het de prijs die betaald moet worden, dat waard? Talpa denkt in ieder geval van niet. Zij hebben eerder aangegeven dat zij niet voorzien dat er een realistisch ’terugverdienmodel’ als de rechten andermaal voor de verwachte prijs verkocht worden.

De mispeer van Viaplay ten spijt, is de verwachting namelijk dat de rechten niet goedkoper zullen zijn in deze ronde. Sterker nog, men heeft het nu over een opbrengst van 40 of misschien wel 50 miljoen. De ‘winnaar’ van de biedingen, zou dus wel weer eens de verliezer kunnen blijken over enkele jaren. Maar ja, jij bent natuurlijk vooral benieuwd waar je kan gaan kijken en voor hoeveel geld. We gaan het zien.