Video: Private Lease een gebruikte elektrische auto

Een gebruikte elektrische auto in de private lease. Interessant?

Een nieuwe elektrische auto is voor veel particulieren niet weggelegd. Een belangrijke factor is de toch wel vaak hoge aanschafprijs. Gebruikt is al een stuk interessanter, maar kopen kan nog steeds een stapje te ver zijn.

In dat kader is Private Lease met een gebruikte elektrische auto interessant. Precies in dat gat stapt Mobility Service. Voorheen lag de focus van de bekende leaseaanbieder uitsluitend op de zakelijke markt. Met deze nieuw aanpak komt Mobility Service ook met een oplossing voor consumenten.

De focus ligt op pre-owned EV’s. Oftewel gebruikte elektrische auto’s. Denk aan een Tesla Model S, waarbij nu na enkele jaren de gunstige bijtelling is afgelopen. Het leuke van een Model S is dat sommige exemplaren nog uitgerust zijn met gratis superchargen. Omdat Mobility Service eigenaar blijft middels de Private Lease constructie, blijft ook het gratis superchargen van kracht. Een gratis snellaadbeurt scheelt al gauw vele tientallen euro’s.

Andere kandidaten zijn bijvoorbeeld een Hyundai Kona of Kia e-Niro. Stuk voor stuk elektrische auto’s die nu interessant kunnen zijn in de Private Lease.

Onze Wouter en Sebastiaan van Mobility Service behandelen het onderwerp in bovenstaande video. Want hoe werkt het precies en wat kun je verwachten van deze nieuwe service?