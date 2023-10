Lezersvraag: Blijf jij je huidige merk trouw?

Blijf jij je huidige merk trouw, of koop je er na deze auto een van een heel ander merk?

Niets zo veranderlijk als een mens. Zeggen ze weleens, maar heel vaak klopt daar niks van. We zijn enorme gewoontedieren. Als we eenmaal de smaak van Coca-Cola hebben geproefd, gaan we niet makkelijk terug naar Pepsi. En als we de Borrelnootjes Poesta in het systeem hebben, nemen we geen Provençale meer.

Omdat we dat nou eenmaal zo gewend zijn!

Maar geldt dat ook voor het merk van je auto? Blijf je dat ook trouw tot in de lengte der dagen, of wissel je dat net zo makkelijk in voor een ander merk. Omdat je dat nu eenmaal beter uitkomt?

Blijf jij je huidige merk trouw?

Laatst is onderzocht welke merken de trouwste klanten hebben en het was vooral Porsche dat hoog scoorde. Op dit moment keert 56,8% van de Porsche-klanten terug voor weer een nieuwe Porsche. Alleen Tesla doet het nog beter; 86,6% van de bezitters van zo’n machig mooi stukje techniek neemt er als volgende ook 1.

Persoonlijk ben ik niet heel erg merkentrouw. Ik heb een aantal jaar steeds een andere BMW gekocht, maar de laatste jaren wissel ik sneller van merk auto dan van merk onderbroek. Van een BMW naar een Porsche, naar een Jaguar, naar een Saab, naar een Tesla.

En het merk van de volgende auto? Ik heb werkelijk geen idee, al denk ik dat een Porsche Taycan over een paar jaar wel binnen bereik zou moeten komen. Blijf ik Porsche toch trouw, na wat omzwervingen.

Maar goed, genoeg over mij. We willen het van jou weten. Blijf jij je huidige merk trouw, of stap je zo snel als mogelijk is over naar een ander merk? En we zijn vooral heel erg benieuwd waarom je deze keuze maakt!

Kortom, brand los in de comments en laat het maar weten!