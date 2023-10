Politie schrijft steeds meer verkeersboetes uit

Maar voor welke vergrijpen schrijft de politie die verkeersboetes uit?

Verkeersboetes. We haten ze allemaal uit de grond van ons hart, maar toch worden we steeds vaker betrapt door de politie met z’n allen. De Volkskrant is namelijk op onderzoek uitgegaan en kwam tot die conclusie.

De afgelopen maanden zijn er meer verkeersboetes uitgedeeld dan in dezelfde periode de afgelopen vijf jaar. En daarmee komt het aantal bonnen weer uit op het niveau van voor corona. Maar hoeveel zijn het er en waar worden ze voor uitgeschreven?

Politie schrijft meer en meer verkeersboetes uit

Nou, komen ze. Het zijn vooral boetes voor bestuurders die hun telefoon in de hand houden en snorfietsers die geen helm dragen. En dat er meer verkeersboetes in die laatste categorie worden uitgeschreven door de politie is ook niet vreemd, de helmplicht is nieuw.

In januari tot en met augustus werden in totaal 5,8 miljoen verkeersboetes uitgeschreven door de politie. Dat is een stijging van 7,4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

De stijging zit hem dus voornamelijk in de categorie ‘overige boetes’. Daaronder verstaan we dus niet snelheid, rood licht of met drank op achter het stuur, maar bijvoorbeeld geen licht op je fiets of rijden zonder gordel.

Het is de komende maanden afwachten of we een record gaan halen als het aankomt op het aantal verkeersboetes. Maar dat gaat vast goed komen, de helmplicht voor snorfietsers is er nog steeds, fietsers zonder licht ook en die telefoon laten we ook niet liggen.

Doe je best. De schatkist is je dankbaar!