Video – Rijden met een Mercedes 350 SL R107

We gaan terug naar de seventies met deze bijzonder uitgevoerde R107 350 SL!

De SL is een vaste waarde in het gamma van Mercedes. Sterker nog: Mercedes had al 10 jaar voor de 911 een SL en sindsdien zijn die letters nooit verdwenen. De generatie SL die het langst in productie is geweest (bijna twee decennia), is de R107. Als je het gemaakt had in de jaren ’70 en ’80 kocht je een R107 SL.

We gaan nu weer even terug naar die tijd, want we rijden in een Mercedes 350 SL uit 1979. Bij een Mercedes met het getal 350 denk je misschien aan een 3,5 liter V6, maar in de jaren ’70 was het een 3,5 liter V8. Dit was destijds een primeur voor de SL: de voorgangers hadden maximaal zes cilinders.

Dit exemplaar is tamelijk uniek uitgevoerd. Deze 350 SL is op speciaal verzoek uitgevoerd in Topaz Braun, met een bruin interieur en een bruine softtop. Deze uitvoering ademt op deze manier echt jaren ’70.

Verder is het een uitvoering voor de puristen. Om te beginnen is deze SL handgeschakeld, terwijl een automaat toen al een beetje de norm was. De 380, 420 en 500 SL werden überhaupt niet met handbak geleverd. Verder is de auto voorzien van een sper én het betreft een zogenaamde ‘lightweight competition’ uitvoering, waarbij overbodige luxe als een achterbank of elektrische ramen achterwege zijn gelaten.

Deze 350 SL R107 is origineel geleverd in Duitsland en is vervolgens 23 jaar in het bezit geweest van een Belg. Sinds vorig jaar prijkt er een Nederlands kenteken op deze auto. Mocht je interesse hebben: er kan geboden worden via The Collectables, nog tot en met dinsdag 20.00.

Wat Wouter van deze auto vindt zie je in deze video!