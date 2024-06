Bizar: deze straatlegale 911 heeft een old-school F1 motor

Dit is niet zomaar een 911 restomod: deze TAG Championship heeft een échte Formule 1-motor.

Hoe gaaf 911 restomods ook zijn, het speciale is er zachtjesaan een beetje vanaf. Daarvoor zijn er net iets teveel. Er is echter een partij die het helemaal anders aanpakt. Hun 911 restomod doet alle andere restomods verbleken.

Dat komt vooral door de motor. Dat is namelijk géén zescilinder boxermotor, maar een V6. En voordat jullie heiligschennis gaan roepen: het is een Formule 1 V6. Die daadwerkelijk afkomstig is uit McLaren F1-auto’s uit de jaren ’80. Het is dus eigen dubbele heiligschennis, maar toch is het wel heel gaaf.

Het kan zijn dat dit verhaal je bekend voorkomt, want al in 2019 presenteerde Lanzante voor het eerst hun 911 met Formule 1 V6, genaamd de TAG Turbo. Lanzante heeft nu echter besloten dat het tijd is voor een deel twee: de TAG Championship.

Op basis van de naam verwacht je een raceauto, maar deze 911 is gewoon straatlegaal. Dat zou je echter niet zeggen op basis van de specificaties. De TAG Championship weegt slechts 920 kg en de 1,5 liter V6 levert zo’n 630 pk. Wellicht nog interessanter: dit blok kan tot 10.250 toeren draaien.

Beeldmateriaal is nog heel schaars, maar de motor is uiteraard niet het enige wat er veranderd is aan de 930. De carrosserie is volledig opgetrokken uit carbon (vandaar het lage gewicht) en de auto is voorzien van carbon velgen en carbon-keramische remmen. De V6 is gekoppeld aan een zesbak uit een 993.

Aangezien de voorraad TAG Porsche Formule 1-motoren zeer beperkt is, zullen er logischerwijs geen grote aantallen geproduceerd worden. Lanzante zal daarom maar drie TAG Championships bouwen. De eerste daarvan zal deze maand zijn debuut maken tijdens het Goodwood Festival of Speed.