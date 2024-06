ABT RS7-S is extreem milde linksplakker

Met de ABT RS7-S kun je iedereen lekker hinderen op de linkerbaan van de Autobahn.

Iedereen weet hoe vervelend het is. Rijd je net lekker op de Autobahn, zit er iemand voor je die je ernstig zit op te houden. Want ondanks dat jij sneller dan het licht kan rijden, is de gene voor jou ook aan het stampen, maar ervoor je dat niet zo. Zie het als een klassesysteem.

De inferieure auto moet naar rechts, de superieure premium auto gaat er links voorbij. Hondjes doen aan rijden, zilverrug Gorilla’s trommelen op de borstkas en middenmanagers zeiken hun personeel af.

ABT RS7-S

Maar het is natuurlijk kolder. Want ook als gemiddeld mens kun je heel erg geslaagd leven. Daarom is er deze ABT RS7-S. Dit is een Audi RS7 voor mensen die bijzonder zijn, maar het er niet bovenop willen leggen. En ze willen wel een snellere RS7, maar niet te snel. Je moet immers de RS7-R en andere speciaaltjes wel op kunnen houden.

De ABT RS7-S heeft een subtiel-dikke bodykit, gemaakt van hoogglans koolstofvezel. Deze kit bestaat uit een frontlip met RS7-S baedge, ‘front blades’, side skirts én een achterspoiler. Zoals je kunt zien, staat de RS7-S ietsje lager op zijn wielen.

Toch best veel extra powerrrr

Dat heeft ABT bereikt met in hoogte verstelbare veren. Daarnaast zijn de anti-rollbars voor en achter dikker dan normaal. De wielen van de ABT RS7-S meten 22 inch, net zo groot als de de meeste RS7’s die de fabriek uit komen rollen.

Dan de techniek onder de kap. De vierkante V8 (boring en slag zijn even groot) levert na een digitale massagekuur 720 pk en 950 Nm. Dat is 120 pk en 150 Nm meer dan normaal, maar vergeet niet dat ABT ook modellen met 800 pk en meer in de aanbieding heeft.

En wat kost de ABT RS7-S dan?

Dan in het interieur van deze Super-Audi, want dat kunnen ze bij ABT voor je opknappen. Optioneel kun je kiezen voor een alcantara sportstuurwiel met een 12-uurs markering. Zo kun je zien if het onderstuur catastrofaal of terminaal is. Ook zijn er enkele carbon panelen.

Dan eventjes de kosten. Wat ben je kwijt? Nou, dat gaan we je nu verklappen: de ABT Audi RS7-S kost je 48.990 euro inclusief btw, maar exclusief montage (en Audi RS7) . De RS7 moet je zelf meenemen en voor montage wil ABT nog eens € 5.940 hebben. Dus als je je verveelt en geld wil besparen, kun je ook zelf aan de slag.

