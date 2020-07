Video: Scheveningen heeft geniale nieuwe verkeersdrempels

Hier rijdt niemand hard overheen. Sterker nog: er rijdt niemand overheen.

In Scheveningen hebben ze te kampen met snelheidsduivels op de Visserhavenweg. Ze besloten daar korte metten mee te maken door drempels te plaatsen. Klaar, probleem opgelost, zou je denken.

De gemeente koos alleen niet voor conventionele drempels, maar voor twee heuvels in het midden van de weg. Dankzij een fietspad en parkeerplaatsen aan beide zijden is er ruimte zat naast de drempels. Je raadt het al: iedereen ziet dit als een obstakel waar je omheen moet rijden in plaats van overheen. Weliswaar heeft dit ook een vertragend effect, maar er is ook nog een groep verkeersdeelnemers genaamd fietsers.

Dat de nieuwe verkeersdrempels in Scheveningen effect hebben kan in ieder geval niet ontkend worden. Je kunt het met eigen ogen zien in de video.

Video-credit: Duindorp Online

Thumbnailfoto: Wikimedia Commons