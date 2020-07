Sony maakt elektrische auto tóch gereed voor openbare weg

De auto van de techgigant komt verder dan de beursvloer.

Begin dit jaar verraste Sony vriend en vijand door een elektrische auto te presenteren. Dit was niet een of ander onrealistisch apparaat, maar een auto die bijna productierijp oogde. De autoindustrie wordt momenteel behoorlijk op zijn kop gezet, wat kansen biedt voor nieuwe spelers. Zou Tesla daarom concurrentie krijgen uit onverwachte hoek?

Die verwachtingen werden al snel weer de grond in geboord. In een interview liet de projectleider namelijk weten dat de Vision-S, zoals de auto heet, er niet gaat komen. De auto dient puur als een showcase om de technologieën van Sony op autogebied te tonen.

Je zou dus denken: die auto gaat nooit iemand tussen het normale verkeer te krijgen. Nu laat Sony weten dat ze de auto toch gaan testen op de openbare weg. De Vision-S is recent gearriveerd in Tokyo. Daar gaan ze eerst tests uitvoeren met sensoren en audio. De auto wordt echter ook verder ontwikkeld om later dit fiscale jaar de openbare weg op te kunnen voor testritten.

Dit zegt uiteraard nog niks, maar de kans de auto er stiekem toch gaat komen wordt hiermee wel een stukje groter. En nogmaals: de auto ziet er meer uit als een productieauto dan een concept car die puur als omhulsel dient voor wat technologische snufjes.

Net als het ontwerp zijn de specificaties van de Vision-S ook realistisch te noemen. De elektromotoren zijn namelijk goed voor 268 pk. Dat is genoeg voor een acceleratie van 0-100 in 4,8 seconden. De topsnelheid ligt op 240 km/u.

De nieuwe bewegende beelden check je hieronder: