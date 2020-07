Koop de bekendste Huracán van Nederland

Dave Roelvink heeft alvast een proefritje gemaakt.

Komt deze Huracán je bekend voor? Nee? Dat kan kloppen, want de auto is van zijn bronskleurige wrap ontdaan. Desondanks is het wel degelijk een bekende. Sterker nog: het is misschien wel de bekendste Huracán van Nederland. Dat alles omdat eigenaar Mobicep besloot de sleutels te overhandigen aan Dave Scheurvink.

Hoe dat is afgelopen weten we allemaal. Huracán in de kreukels, ego van Dave nog volledig intact en Mobicep bleef nuchter onder dit alles. Hij heeft inmiddels zelfs al weer twee nieuwe auto’s aangeschaft: een Rolls-Royce en opnieuw een Lamborghini.

Tot opluchting van de inwoners van Breda leek de opvolger van de Huracán aanvankelijk een fluisterstille Rolls-Royce Dawn. Zij komen nu van een koude kermis thuis want Mobicep liet gisteren zien dat hij doodleuk weer een Huracán heeft gekocht.

Wat veel interessanter is: de oude Huracán van Mobicep staat nu te koop bij Boonstra Schadevoertuigen. In plaats van een bronskleurige wrap zien we de auto weer in zijn originele kleur: Verde Mantis. Met zo’n kleur heb je helemaal geen wrap nodig, maar als YouTuber ben je dat natuurlijk aan je stand verplicht.

Als je dacht voor een prikkie een Lambo op de kop te kunnen tikken dan heb je het mis. Ondanks de zwaar gehavende neus staat de ex-Huracán van Mobicep te koop voor €114.750. De auto is inmiddels vijf jaar oud. De kilometerstand staat op 52.466 km, maar is het natuurlijk vooral die ene kilometer van Dave Roelvink die telt.

Foto’s: Boonstra Schadevoertuigen