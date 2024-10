Oordeel zelf.

In deze video zien we een auto op een slechte blok inhalen, namelijk in een krappe bocht. Een tegenligger komt zo in de knel. Maar misschien denk je wel: ja, wat doet die fiets daar dan ook? Laat het weten in de comments!

Bekijk ook deze video: Achteruit rijden en nergens naar kijken