Nieuwe modellen op kenteken: vele EV’s én een hele dikke diesel

In september werden door de RDW verschillende nieuwe modellen voor het eerst op Nederlands kenteken gezet. En ja, zelf een model met een flinke dieselmotor.

In september registreerde de RDW bijna 32.000 volledig nieuwe personenauto’s. Ruim een derde daarvan waren EV’s, inclusief enkele modellen die we nog niet eerder zagen in het register. Het meest opvallende in dit lijstje is eigenlijk wel een hele dikke diesel! Zoals bekend is diesel ondertussen een ‘persona non grata’ geworden in het Nederlandse wagenpark. Minder dan 1% van de nieuwe personenauto’s heeft een dieselmotor en daarvan is de helft ook nog eens een camper (ja, die vallen bij de RDW onder de personenauto’s!) of een busje.

Mercedes-Benz G450d

De nieuwste versie van de Mercedes G-klasse maakt gebruik van een mild-hybride systeem dat zo’n 20 pk levert naast de verbrandingsmotor. Bij deze laatste kan men kiezen voor de G500 met een 3 liter zescilinder met 339 pk, voor de G63 AMG met een 4 liter achtcilinder met 585 pk, of voor de G450d. Deze laatste heeft een 3 liter zescilinder diesel, goed voor 367 pk. Misschien geen indrukwekkend vermogen, maar bij een diesel is het koppel vaak wat interessanter: 750 Nm!

In augustus verscheen de eerste nieuwe G500 op Nederlands kenteken, een maand later gevolgd door vier exemplaren van de G63 AMG en dus ook de eerste G450d. En het leuke is dat deze diesel de allereerste Mercedes G-klasse is op Nederlands kenteken met een energielabel ‘F’, terwijl de benzineversies het moeten doen met een ‘G’ label. Niet dat je daar rekening mee houdt bij de aankoop van een G-klasse, maar toch.

Porsche Macan Electric

Vaak zie je dat nieuwe modellen langzaam het RDW register binnendruppelen. Gewoon kleine aantallen die in de maanden daarna flink toenemen. Porsche doet het duidelijk anders. In september verschenen de eerste elektrische Macans op kenteken en dat waren er direct 234 stuks! Blijkbaar een flinke trein die vanaf de fabriek in Leipzig naar Pon in Leusden is gegaan.

Het gaat trouwens om 187 stuks van de Macan 4 en 47 stuks van de Macan Turbo. De geregistreerde catalogusprijzen liggen tussen €89.068 en €166.468, dus er zijn duidelijk mensen geweest die flink met de configurator zijn gaan spelen.

Alfa Romeo Junior

Foto: Wassink Autogroep

De allereerste volledig elektrische Alfa Romeo, de Milano Junior Elettrica, is ondertussen ook op de Nederlandse wegen te bewonderen. In september werden 28 stuks op kenteken gezet, met prijskaartjes tussen de € 39.999 en € 45.485. Nog geen Veloce-uitvoeringen en ook nog niet de Ibrida, maar dat zal waarschijnlijk niet meer zo lang meer duren.

Mazda CX-80

Foto: Mazda Pierre Heerhugowaard

Op zoek naar een auto waarin een heel JO-9 voetbalteam (vroeger bekend als de F-jes) past? De Mazda CX-80, de verlengde versie van de CX-60, zou in ieder geval een goede optie zijn, want die is verkrijgbaar met zes of zeven zitplaatsen. In september verschenen de eerste zeven exemplaren op Nederlandse platen, maar in alle gevallen is ervoor gekozen dat zes zitplaatsen toch wel voldoende was. In plaats van een tweede rij met drie stoelen krijg je dan namelijk twee captain’s chairs. Iets meer luxe en ruimte dus.

Volvo EX90

Toch op zoek naar een alternatief met zeven zitplaatsen? Je moet wel iets dieper in de buidel tasten, maar de Volvo EX90 is dan natuurlijk ook een hele goede optie. De eerste is op Nederlands kenteken verschenen en deze keer is direct voor de topversie gekozen, de Twin Motor Performance Ultra. Een flink vermogen van 517 pk, met een prijskaartje van €115.750.

Renault 5 E-Tech Electric

Foto: Manders Deurne

Een uitgebreide rij-impressie met de Renault 5 is onlangs al de revue gepasseerd. Elf stuks van deze nieuwe en leuke EV hebben vorige maand de bekende gele platen in ontvangst mogen nemen en rijden nu over onze wegen. Ze hebben allemaal de 52 kWh accu, de kleinere versie is pas later verkrijgbaar.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen