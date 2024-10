BMW Skytop-designer: ’Bij BMW kijkt iedereen’

Een stukje achtergrond over de BMW Skytop, in gesprek met de ontwerper.

BMW gaat de Skytop in een beperkte oplage van vijftig exemplaren bouwen. Wij spraken met Christopher Weil, die als Head of Exterior Design verantwoordelijk was voor het ontwerp. “Met auto’s als deze hopen we altijd dat ze in productie gaan.”

Vrijwel ieder jaar bouwt BMW een concept car voor het jaarlijkse Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Denk maar aan de Mille Miglia Coupe Concept (2006), M1 Hommage (2008), 328 Hommage (2011), Z4 Zagato Concept (2012) en de 3.0 CSL (2015). In 2016 was Autoblog de allereerste met foto’s van de 2002 Hommage Concept. Vorig jaar toonde BMW de Concept Touring Coupé, een soort moderne interpretatie van de Z3 Coupé.

Dit jaar was het de beurt aan de Concept Skytop. Een overeenkomst tussen al die concept cars is dat er altijd geruchten zijn dat BMW het model in een gelimiteerde oplage gaat bouwen. “Als designers hopen we daar altijd op,” vertelt Christopher Weil, die bij BMW verantwoordelijk is voor het exterieurdesign. “Het mooiste is om je auto te zien rijden, op straat, in de buitenlucht. Natuurlijk ontwerpen we ook concept cars om richting te geven, om te laten zien wat we in huis hebben, maar uiteindelijk is het het allermooist om je auto te zien rijden.”

Creativiteit stimuleren

De geruchten dat een concept car in productie gaat zijn er altijd. “Zo gek is dat niet,” verklaart Weil. “Als designers willen we niets liever. Onze auto’s voor Villa d’Este bouwen we soms op basis van bestaande auto’s. Dat is geen gemakzucht, maar een bewuste keuze: het maakt de kans immers groter dat een model in productie gaat, zelfs als het maar voor een beperkte oplage is.”

Daarover gesproken: BMW heeft een enorme trackrecord als het gaat om lekkere concept cars die niet in productie gaan. “Als designer zie je het liefst je auto in zijn natuurlijke omgeving rijden — op straat, of waar dan ook. Maar ook als een concept car niet in productie gaat, is het goed om ‘m tóch te maken. Het is ook een manier om de creativiteit in onze studio’s te stimuleren.”

Anders dan de Vision Neue Klasse zegt de Skytop precies niets over toekomstige BMW’s. “De Skytop maakten we voor het Concorso d’Eleganza, daar wil je een auto laten zien die simpelweg zo mooi mogelijk is. De Vision Neue Klasse daarentegen maakten we met een heel ander doel, zoals al onze Vision-concept cars. Die auto laat zien waar we in de toekomst naartoe gaan, welke kant het op gaat met het design van BMW.”

Een voor de hand liggende vraag is natuurlijk of je met zo’n toekomstvisie níet probeert om hem zo mooi mogelijk te maken. “Natuurlijk, maar bij een auto als de Skytop is dat het enige doel. Daar maken we er één van, of als het een keer meezit produceren we een kleine oplage. Dan hoef je veel minder rekening te houden met praktische zaken als de kofferruimte, de productiekosten — de praktische zaken die je bij dagelijkse auto’s mee moet nemen.”

‘Alles moet meezitten’

In 2023 liet BMW op Villa d’Este een soort moderne Z3 Coupé zien, waarvan het gerucht ook was dat hij in beperkte oplage gebouwd zou worden. Wat ging er mis?

“Soms lukt het, soms niet. Dat klinkt heel eenvoudig, maar binnen een groot bedrijf als BMW is het lastig om tijd, ruimte en mensen vrij te maken voor een project als dit. Alles moet meezitten, alles moet op de goede plek vallen. Bij de 3.0 CSL wilde iedereen dat het zou lukken, maar toch kostte het acht jaar voordat we het konden gaan doen. Bij de Concept Touring Coupé wilde iedereen het, maar vielen de puzzelstukjes toch niet op de goede plek.

Bij de Skytop wel; er zit veel handwerk in, maar toch is het een auto die we relatief eenvoudig kunnen bouwen, omdat we een bestaande basis gebruiken. Als we weer jaren wachten, zoals bij de CSL, is de kans groot dat die basis uit productie is.

Daarnaast was er nog een goede reden om snel te werken. We wilden met de Skytop iets moois laten zien, maar ook het 25-jarig jubileum van de Z8 vieren, die samen met de 503 uit de jaren vijftig onze inspiratiebron vormde. Dat jubileum duurt natuurlijk maar een jaar, dus het zou gek zijn als we pas over twee of drie jaar aankondigen dat we de Skytop in productie nemen.”

‘Mijn favoriete detail’

Waarom het bij die CSL zo lang duurde, kan Weil niet vertellen; toen de CSL werd ontworpen, werkte hij nog voor MINI. Daarom vragen we hem naar het verschil tussen BMW en MINI. “In zekere zin is een auto ontwerpen overal hetzelfde, want de definitie van een auto staat nou eenmaal vast. Toch is er een wereld van verschil tussen BMW en MINI, want bij MINI heb je veel meer vrijheid; bij BMW kijkt iedereen — in ieder geval is dat het gevoel dat je bekruipt.”

Zo klinkt het bijna of hij er last van heeft, maar hij bezweert dat dat niet het geval is. “Het is daarom alleen wel extra belangrijk dat je goed kunt uitleggen welke keuzes je hebt gemaakt in het proces en waarom je dat hebt gedaan.”

Blijft natuurlijk de vraag of we nog meer exclusieve BMW’s als de 3.0 CSL en de Skytop kunnen verwachten. “Wat mij betreft wel,” zegt Weil. “Natuurlijk moeten we blijven focussen op onze modellen die we in een groter volume produceren, maar het is fantastisch om auto’s als deze te ontwerpen. Je hebt hier ook heel andere mogelijkheden, waardoor je je creativiteit als ontwerper weer op een heel andere manier benut.

Een voorbeeld? Kijk maar eens goed naar de laklaag van de Skytop. Op het achterdek, achter de voorstoelen, zit een prachtig kleurverloop dat alleen met de hand kan worden aangebracht — misschien wel mijn favoriete detail aan deze auto. Bij onze volumemodellen zullen we zoiets nooit kunnen doen. Maar in een belangrijk opzicht is het toch hetzelfde als het werken aan onze volumemodellen: we moeten een auto ontwerpen waarbij mensen bereid zijn om er het bedrag voor te betalen dat wij ervoor vragen — dat vraagt om de goede auto op het goede moment.”