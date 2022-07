Video: Spookrijder met 130 km/u over A58 en A16

Een levensgevaarlijk situatie afgelopen nacht. Een spookrijder ging met een gang van 130 km/u over de A58 en A16.

Een nachtmerrie in het verkeer is toch wel een spookrijder tegenkomen. Zeker op de snelweg waar de snelheden behoorlijk op kunnen lopen. Een frontale botsing heeft vaak akelige gevolgen. Gelukkig kwam het niet tot ongelukken afgelopen nacht. Een spookrijder maakte de A58 en A16 onveilig.

De bestuurder was een oudere man die het blijkbaar niet allemaal meer op een rijtje had. Hij maakte kilometers over de A58 en later de A16 vanuit Roosendaal in de richting van Hazeldonk. Al die tijd zat hij aan de verkeerde kant van de weg en ging er geen lampje bij hem branden. De snelheid lag op 130 km/u.

De politie zat aan de goede kant van de weg en filmde het tafereel. Het ging een aantal keer bijna mis. Wonder boven wonder zijn er geen ongelukken gebeurd. De man reageerde niet op de politie aan de andere kant van de snelweg.

Daarop werd besloten een aantal politiewagens stil te zetten op het stuk snelweg waar de man aan het rijden was. Pas toen had de spookrijder op de A58 en A16 het door dat hij verkeerd zat en werd de auto gestopt. De man verklaarde later tegenover de politie dat er geen opzet in het spel was en dat hij fout zat.

De politie heeft het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. Achteraf is de politie blij dat het allemaal met een sisser is afgelopen.

Video via Politie Basisteam Weerijs. Fotocredit Wijkagenten Etten Leur Z & W via Instagram