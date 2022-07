Audi RS4-X is heerlijke speciaaltje met een top van 300 km/u

De Audi RS4-X is zelfs sterker dan de M3 Competition!

De Audi RS4 ligt een beetje onder vuur. Audi was destijds de uitvinder van het genre ‘hele snelle doch compacte luxe stationwagon’ met de RS2. De huidige RS4 is uiteraard ook een pareltje. De specificaties op papier zijn op zich erg goed: 450 pk, 600 Nm, automaat, vierwielaandrijving en een hele hoop luxe.

Maar binnenkort komt er een BMW M3 Touring met 510 pk, 650 Nm, automaat en nog meer luxe. Sterker nog, de M3 Touring heeft altijd standaard vierwielaandrijving. Het is duidelijk op welke auto BMW zijn pijlen richt.

Drie deaelers

Audi pareert de komst van de M3 Touring met de RS4 Competition. Dit is een scherpere uitvoering met een ander chassis, Pirelli P Zero Corsa-banden en een hogere topsnelheid. Maar volgens sommige Audi-dealers is dat niet voldoende.

Daarom is de Audi RS4-X in het leven geroepen. Het gaat om de dealers Autohaus Brass, Feser-Grad en Scherer. Deze hebben de handen ineengeslagen en in combinatie met de ABT-accessoiregids de RS4-X gecreëerd.

Motor RS4-X

We beginnen met de motor. De 2.9 liter V6 is middels een, een grotere luchtinlaat, nieuwe waterkoeler-kit en ABT Power R-module goed voor 80 pk en 80 Nm extra, waardoor het totaal uitkomt op 530 pk en 680 Nm.

Daardoor is het mogelijk om van 0-100 km/u te sprinten in 3,8 seconden, 3 tienden sneller dan standaard. De topsnelheid is nog altijd begrensd, maar nu op 300 km/u. Dat is zelfs sneller dan de RS4 Competition!

Bescheiden frutsels

De RS4-X is voorzien van wat extra koolstofvezel frutsels, maar de dealers hebben zich ingehouden. De verschrikkelijke plakaten aan de zijschermen zijn achterwege gebleven, bijvoorbeeld.

Er is een lipje aan de voorzijde (met RS4-X logo), wat vleugeltjes aan de zijkant en een achterspoiler. Daaronder zien we het ABT sportuitlaatsysteem met 102 mm dikke eindpijpen. Decent dik.

Wielen RS4-X

Groter nieuws vinden we op het wielenfront. Er zijn nieuwe ABT-velgen die hun premiere beleven op de RS4-X. Het zijn gesmede Y-spaak-velgen. De maat is wellicht ietsje te groot: 21″. Eromheen liggen dan ook 275/25 R21-banden. 25-sectie! Er komt een tijd dat lucht in zulke platte banden pompen overbodig is. Dan is een rubber lapje voldoende. Tip: deze wielen in het zilver en in 20 inch. Dan is het effect bijna hetzelfde.

In het interieur zijn er enkele kleine aanpassingen met ABT-logo’s. Uiteraard krijg je een ABT RS4-X badge met 1/60 erop. Dat duidt meteen op het aantal exemplaren dat er gebouwd gaan worden. Elke dealer krijgt er 20. Prijzen zijn nog niet bekend.

