De belangrijkste wijzigingen van de vernieuwde Kia XCeed

Ze zijn snel op te noemen. De vernieuwde Kia XCeed is niet baanbrekend anders.

Patsboem, de Kia XCeed heeft een facelift gekregen. Nu is de ene feestlift wat spannender dan de ander. In dit geval is het een lekkere conservatieve update. Geen nieuwe dikke motoren of een revolutie van een interieur. Alles is gewoon even strakgetrokken.

Exterieur

Het is even met een vergrootglas kijken, maar er zijn inderdaad wat vernieuwingen te bespeuren aan de buitenzijde van de crossover. Nieuwe LED-koplampen, een nieuwe grille en kleine ontwerpwijzigingen in de bumper en luchtinlaten. Volgens Kia heeft het nog daadwerkelijk functie ook. Dit nieuwe design zou door verbeterde luchtstroom de auto iets zuiniger moeten maken.

Van achteren is een nieuwe diffuser te zien. Het design moet een stel uitlaten voorstellen. Het echte uitlaatsysteem zit verstopt. Want uitlaten laten zien anno 2022 is natuurlijk des duvels.

Interieur

Autoliefhebbers worden blij van een zo laag mogelijke zitpositie. Bij de vernieuwde Kia XCeed is die filosofie omgedraaid. De zitpositie is verhoogd ten opzichte van het oude model. Verder zit er aan boord van deze crossover een 10,25-inch infotainmentscherm en een 12,3-inch digitaal instrumentarium voor de bestuurder.

Nog meer keihard nieuws in vorm van de introductie van de GT-Line voor de XCeed. Het oogt dan allemaal wat sportiever, zonder dat het daadwerkelijk sportiever wordt natuurlijk. Nou ja, de 18-inch velgen op de GT-Line maken het geheel wat beter dan de standaard 16-inch exemplaren.

Motoren

Motorisch is het hele zaakje gebleven, inclusief het topmodel met 204 pk. Interessant voor Nederland is de PHEV, met een actieradius van 48 kilometer WLTP. In totaal zijn er drie benzinemotoren. Naast de 204 pk krachtpatser heb je ook een driepitter met 120 pk en de 1.5-viercilinder met 160 pk.

Binnenkort bij een Kia dealer bij u in de buurt

Er is keuze uit 12 lakkleuren. Wil je echt opvallen met je facelift, vraag dan bij de dealer naar de kleurtjes Lemon Splash, Celadon Spirit Green of Yuca Steel Grey. Dat u het weet.

Kia verwacht de vernieuwde XCeed in september in Nederland. Prijzen en meer specs worden in een later stadium bekendgemaakt.