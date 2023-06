Video: Tom Cruise drift 5 Serie in nieuwe Mission Impossible

Met één handje. Geen probleem voor Tom Cruise natuurlijk.

Sommige filmseries lijken nooit te stoppen. En met Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One kun je weer een knotsgekke actiefilm verwachten met Tom Cruise in de hoofdrol. Ook voor de autoliefhebber is er weer genoeg om naar uit te kijken.

In Rome zal er een achtervolgingsscène plaatsvinden met een BMW 5 Serie, maar ook iets Italiaans. In bovenstaande Behind The Scenes krijg je alvast een voorproefje. De film draait vanaf juli in de bioscoop.