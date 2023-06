Keiharde info nieuwe Volkswagen Tiguan bekendgemaakt

Laat de camouflage weg en je weet bijna alles over de nieuwe Volkswagen Tiguan.

Bij Volkswagen vonden ze het wel een goed idee om de nieuwe Tiguan alvast aan je voor te stellen. Niet als complete onthulling, maar een teaser voor de daadwerkelijke presentatie later. Gelukkig geen flauwe teaser. VW komt daadwerkelijk met interessante info op tafel. Het interieur is zelfs te zien.

Adaptief onderstel

De nieuwe Volkswagen Tiguan wordt géén volledig elektrische auto. De SUV staat op het MQB evo-platform en is daarmee een (plug-in) hybride. Het evo-platform is een doorontwikkeling van het bekende MQB platform waar allerlei auto’s van de Volkswagen Groep op staan. Dankzij dit platform komt de Tiguan beschikbaar met een adaptief onderstel genaamd Dynamic Chassis Control (DCC). Er zijn twee standen om uit te kiezen. Dan is er ook nog het het optionele DCC Pro, voorzien van schokdempers met twee kleppen.

De phev modellen zijn echt wel interessant. Volkswagen spreekt namelijk over een elektrisch rijbereik van de plug-in hybride tot 100 kilometer. Kijk, dan kom je nog eens ergens.

Priemiejum koplampen

Voor de liefebbers van mooie koplampen is het goede nieuws is dat de Tiguan optioneel beschikbaar komt met IQ.LIGHT HD matrixkoplamptechnologie. Deze techniek is eigenlijk bedacht voor de duurdere Touareg, maar samen met de nieuwe Tiguan ontwikkeld. Dus het goedkopere broertje krijgt ze ook, mits je de optie aanvinkt.

Interieur

Het interieur is behoorlijk anders in vergelijking met de uitgaande generatie. Er is een nieuw instrumentarium en een nieuw infotainmentsysteem. Het scherm in het midden is tot 15 inch groot. Uiteraard heeft ook de bestuurder een eigen scherm middels een virtueel cockpit.

De Tiguan komt er uitsluitend als automaat. De hendel is verdwenen uit de middenconsole en is nu aan het stuur te vinden. Net als met de Volkswagen ID-modellen.

Bagageruimte

Zoals vrijwel alle nieuwe auto’s, groeit ook de Tiguan weer een maatje. De SUV groeit 32 mm in de lengte en komt daarmee uit op 4.551 mm. De hoogte is met 5 mm toegenomen (1.640 mm, 1.659 mm incl. dakrails) en de breedte (1.939 mm) en wielbasis (2.681 mm) zijn gelijk gebleven.

De grote winst zit hem in de bagageruimte. Een toename van 33 liter maakt 648 liter bagageruimte mogelijk. Daarnaast is er 9 mm meer hoofdruimte voorin en 10 mm achterin.

Onthulling

Zo, nu weet je al een hoop over de nieuwe Volkswagen Tiguan. De wereldpremière volgt dit najaar. Volgend jaar is de marktlancering.