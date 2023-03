Voetballer vliegt sporthal in met 200 km/u [+ video]

In België maakte de Marokkaans-Belgische voetballer Sofian Kiyine een bijzondere entree in een sporthal, in Dukes of Hazzard style vliegt de voetballer een sporthal in.

Gisteren speelde zich er een vreemd tafereel af in België. Een Belgische voetballer is door een sporthal gevlogen. Dat is zo’n vreemde zin dat we ‘m wel eventjes toe moeten lichten.

In Flémale staat een sporthal waar een profvoetballer met zijn Mercedes-Benz A-Klasse door heen is gevlogen. Hoe is dat gekomen? Er is een rotonde vlak voor de sporthal. Naar het schijnt reed de Marrokaans jeugd-international een kleinigheidje te hard op de rotonde.

Voetballer vliegt sporthal in

De rotonde fungeerde op deze wijze als een soort springschans. Vanwege de enorme snelheid lanceerde de Mercedes zich met voetballer en al metershoog de lucht in.

Volgens de ‘La Dernièr Heure‘ reed Sofian Kiyine iets meer dan een kleinigheidje te hard. De maximumsnelheid is 90 km/u op die weg, maar de voetballer zou maar liefst 200 km/u hebben gereden daar.

Buiten levensgevaar

De voetballer is 25 jaar oud, dus we gaan ervan uit dat de fontanellen zijn dichtgegroeid en de testikels ingedaald. Hij is gelukkig buiten levensgevaar, aldus zijn werkgever, Oud-Heverlee Leuven. Wel is de voetballer gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. De club wil pas een uitspraak doen over de kwestie als er meer bekend is over de toedracht.

Op dit moment onderzoekt men uiteraard wat er nu precies gebeurd is. Want ondanks dat hij met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid te hard reed, is het ook een nogal bizar ongeluk. Het gebeurt niet wekelijks of maandelijks dat een voetballer een sporthal in vliegt.

Het had overigens een groot drama kunnen worden. Vlak voordat de Kiyine naar binnen vloog, waren er nog kinderen in de zaal aldus Het Laatste Nieuws. Ze waren net aan het omkleden.