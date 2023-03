Politie deelt tientallen bekeuringen uit van 380 euro bij controle

Automobilisten met een smartphone in de hand konden rekening op een fikse bekeuring van 380 euro.

Een groot probleem van deze tijd is dat automobilisten met heel veel dingen op de weg bezig zijn, behalve autorijden. Ondanks allerlei campagnes vanuit de overheid zitten bestuurders met een telefoon in de hand te rijden. Voor het bedienen van de navi, het selecteren van een playlist of het sturen van een appje. Allemaal zaken die niet zijn toegestaan.

Smartphone bekeuring

We kunnen niet allemaal een nieuwe of jong gebruikte auto betalen met Apple CarPlay of Android Auto. Dat is tegelijkertijd geen vrijbrief om maar met je smartphone in de hand bezig te zijn. Het is een veelvoorkomend recept bij ongelukken. Door de afleiding kan een plots remmende auto voor je heel dichtbij komen. Een kop-staart botsing zit dan in een klein hoekje.

De politie controleert streng op automobilisten die stiekem met een smartphone in de hand zitten tijdens het rijden. Met een opvallende Audi A6 politieauto ga je geen bestuurders betrappen op heterdaad. Met een onopvallende touringcar wel.

Al meerdere keren werd een touringcar ingezet door de politie. Agenten kijken vanuit het raam bij automobilisten naar binnen. Bij een heterdaad wordt de bestuurder in kwestie aan de kant gezet en op de bon geslingerd. Het in de hand houden van een smartphone tijdens rijden kost je 380 euro, exclusief negen euro administratiekosten.

Onlangs was het weer zo ver. De politie heeft 86 boetes uitgedeeld tijdens een dergelijke controle op snelwegen in Zeeland en Noord-Brabant. Daarover bericht het AD. Het bleek een productieve dag. Er werden ook nog eens 12 boetes uitgedeeld voor begaande snelheidsovertredingen.

Met hoge boetes en strenge controles hoopt het Openbaar Ministerie dat automobilisten eindelijk wakker worden.