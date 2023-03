Kijk, dit M3-alternatief heeft een mooie neus

En dit M3-alternatief is nog sterker ook.

De BMW M3 is een heel erg dikke auto, maar er zitten een paar nadelen aan. Ten eerste het uiterlijk. Dat moet gewoon je ding zijn. En nee, dan doelen we niet allen op Die Nase, maar ook op de rest. Het zijn vrij extrovert gestileerde auto’s. Het kan zijn dat je iets minder opvallend door het leven wil.

Nu kun je voor de BMW M340i gaan, wat een soort M3-light is tegenwoordig. Een M3 Air voor de Steve Jobs-apostelen. Dat is precies de auto die G-Power hier onder handen heeft genomen.

Nu is het niet de eerste keer dat er een licht aangepaste M340i voorbij komt, maar deze wilden wij jullie niet onthouden.

M3-alternatief van G-Power

In het geval van de G-Power M340i krijg je – in dit specifieke geval – meer vermogen dan een M3 Competition! Het is niet simpel chiptuning. -Power heeft het B58B30TU1 blok voorzien van een hybride turbo. de OPF is vervangen door een downpipe (alleen voor export, komt niet door de TüV) en er is een sportuitlaatsysteem gemonteerd op deze dikke BMW. Uiteraard is als laatste de ECU op al deze upgrades aangepast. Het resultaat is 520 pk aan vermogen en 700 Nm aan koppel.

Dat is 10 pk en 50 nm meer dan de M3 Competition levert. Om heel eerlijk te zijn zal deze auto het alsnog afleggen tegen de M3 Competition. Niet alleen om dat de M3 meer grip heeft (bredere banden, grotere spoorbreedte) maar vooral om dat BMW heel bescheiden is geweest met het opgegeven vermogen en koppel.

En wat kost dat dan?

De prijzen zijn uiteraard niet mals. De turbo kost 3.332 euro, de downpipe is 2.495 euro. De GP-Deeptone sportuitlaat is 4.165 euro. Dan moet je ook de chargecooler vervangen voor 1.3909 euro. De ECU aanpassingen bedraagt 3.494 euro.

Uiteraard kun je verder nog shoppen voor wat aanpassingen, zoals een oranje motorkapcover, Hurricane-velgen, verlagingsveren, een sportstuurwiel met LED’s en een onbegrensde topsnelheid voor uitvoeringen zonder panoramadak.

Dan loopt de prijs hard op voor dit M3 alternatief van G-Power. Maar op zich zijn die bedragen pinda’s: een M340i is nieuw 89.244,30 euro, een M3 Competition kost je meteen 138.307,30 euro. Nog een voordeel: je kunt gewoon de onderdelen kiezen die je wil. Dus alle mechanische upgrades op een Tanzanitblauwe M340i monteren is ook mogelijk.

