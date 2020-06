Video: volgas met de nieuwe Jaguar F-Type

Zo snel accelereert de nieuwe Jaguar F-Type in een rechte lijn.

Kijk in deze video hoe de nieuwe Jaguar F-Type vanuit stilstand naar 250 km/u accelereert. De snelheid is tevens vastgelegd via de GPS met Dragy. Zo laat de meting onder meer zien dat 575 pk sterke Jaguar met vierwielaandrijving in vier tellen de 100 km/u aantikt.

