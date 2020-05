Jaguar F-Type R – review en video – 575 pk!

Met een fris snoetje kan de Jaguar F-Type er weer tegenaan voor een rijtest. Uiteraard belandden we in de dikste: de Jaguar F-Type R met V8. Tot er weer een F-Type SVR komt is dit de Jaguar waarmee je de koning van de camping bent.

De keuze aan motoren is namelijk niet breder geworden. Voor de vorige F-Type waren er nog twee smaakjes van de V6 met supercharger. Buiten Europa blijft die ook leverbaar voor de F-Type, maar hier krijgen we hem niet.

Wat dan wel, vraag je je misschien af? Nou daar kan eigenlijk niet over geklaagd worden. De instapper is nog steeds de 300 pk sterke twee liter grote viercilinder. Een prima blok, maar qua geluid natuurlijk wat minder spannend. Om het gat tussen de F-Type R uit de review en de vierpitter te vullen, kon Jaguar niet naar hun eigen nieuwe zespitter grijpen. De zes-in lijn past namelijk niet onder de motorkap, Jaguar komt er met de lengte niet uit.

Dus grepen de Engelsen terug op de V8 die ze toch hadden liggen. De V8 is ietsje geknepen en levert daardoor 450 pk. Ruimschoots meer dan sterkste V6, dus we mogen er niet over klagen. Qua CO2-uitstoot doet de V8 het verrassend goed vergeleken met de V6, wat wellicht ook iets over het laatste blok zegt.

575 pk in de F-Type R

Dat het nog gekker kan met de V8, weten wij ook wel. In Jaguar XE Project 8 (video) schopte de 5.0 liter grote V8 het tot 600 pk. Voor de huidige F-Type R komt de teller op 575 paardjes en 700 Nm koppel, hetzelfde als in de vorige F-Type SVR. Dat belooft dus nog wat.

Toch is de F-Type R wellicht wat minder snel dan je met die cijfers zou verwachten. Voor de topsnelheid is er een eenvoudige verklaring: dat de F-Type R aftopt bij 300 km/u is omdat die daar op begrensd is.

De sprint naar de 100 is met 3,7 seconden niet traag te noemen, maar een 911 Carrera 4S met slechts 450 pk doet er drie tiende sneller over. Het gewicht speelt de F-Type parten, met een leeggewicht van 1743 kg is de Jaguar bijna 200 kg zwaarder dan de Porsche. Gewicht is de natuurlijke vijand van de sprints vanaf het stoplicht. Het goede nieuws is dat op hogere snelheid het gewicht minder uit gaat maken, daar telt vooral de aerodynamica.

Oldskool V8

Hier zit een positieve en een negatieve kant aan. Om eerst maar eens aan het zuur te proeven: vergeleken met het turbo-V8 geweld uit Duitsland, mist de Jag wat koppel onderin. Ik voel me een ontzettende zeikerd om dit te schrijven over een V8 met 700 Nm, maar de Duitsers peuren 850-900 Nm uit een 4.0 V8 met turbo’s. Een supercharger zorgt voor een veel meer lineaire opbouw van de kracht, maar dat voelt ook minder spectaculair.

Gelukkig maakt de Jaguar V8 dat op auditief gebied meer dan goed… dat is het zoete van dit verhaal. Wat fijn is voor de buren is dat de F-Type R een quietstart functie heeft: de kleppen in de uitlaat blijven tijdens de start gesloten. De V8 blaft in de vroege ochtend dus niet de halve wijk wakker, tenzij je vooraf de stand Dynamic activeert of de kleppen opent.

Met de kleppen opent hamert de V8 er lustig op los. Geen twijfel over mogelijk dat dit een achtcilinder is. De opbouw qua vermogen en geluid richting de redline is mooi en opzwepend. In principe precies zoals je het wilt hebben in een sportieve auto, lineair en goed te doseren.

All wheel drive

Met dit soort vermogens is het niet zo heel vreemd dat Jaguar er voor kiest power naar alle vier de wielen te sturen. Bij de reguliere V8 kan je overigens nog wel voor een achterwielaandrijving kiezen. Geef je dan ook direct even op voor één van onze driftcursussen, je zult het dan nodig hebben.

Tijdens de test van de Jaguar F-Type R werd maar weer eens duidelijk dat vierwielaandrijving geen overbodige luxe is bij auto’s met 500+ pk. In plaats van vechten voor tractie, kan de F-Type nu zijn vermogen wel omzetten in acceleratie. Nog steeds voelt de sportieve Jaguar als een achterwielaandrijver, maar dan één met een vangnet die desgewenst power naar de vooras stuurt.

Het Intelligent Driveline Dynamics (IDD) van Jaguar verdeelt automatisch het vermogen tussen de voor- en achteras. In een situatie van geprovoceerd overstuur moet je er wel rekening mee houden dat de Jaguar met je mee denkt. Vrij snel gaat er koppel naar de voorwielen, waarmee de F-Type zichzelf uit de drift trekt.

Clamshell motorkap

Aan de achterzijde moet je echt je best doen om de verschillen te spotten tussen de nieuwe en de oude F-Type. De achterlichten zijn nieuw en afgeleid van de I-PACE. En wij maar denken dat de elektrische bijtellingstrekker juist geïnspireerd was op de F-Type, blijkt het andersom te zijn.

Aan de voorzijde is er geen twijfel: dit is de nieuwe. De nieuwe Pixel-led koplampen zijn bijzonder laag uitgesneden. Zo laag dat het nog wel even wennen is, vooral omdat het eerste type F-Type juist verticale koplampen had.

De Jaguar F-Type R van de review was gespoten in één van de nieuwe SVO kleuren Sorrento Yellow. Potentiele kopers zullen er niet massaal voor kiezen, wat op zich jammer is. Met de knalgele carrosserie krijgt de F-Type aandacht alsof het een supercar is. Met V8 komt het vermogen zeker in de buurt, maar vergeet niet dat de F-type ook met een 300 pk viercilinder te krijgen is.

Ook gaaf is de clamshell motorkap, die als een schelp de hele voorzijde van de auto omklemt. Net als “vroeger” opent de clamshell motorkap ook naar voren. Het zijn van die onbelangrijke details voor normale auto’s, maar die een auto als de F-Type een extra dimensie geven.

Het interieur van de F-Type

In een paar woorden: op en top sportauto. Het komt door zitpositie (lekker laag) en de middenconsole die je als bestuurder en passagier lekker omsluit. De F-Type sluit je als het ware in zijn armen, dat is een lekker gevoel. Kleur- en materiaalgebruik is op zich niet zo heel spannend. De Jaguar F-Type R in de review had een stemmig zwart interieur. Het zal op zich de keuze van veel kopers zijn, maar een tikje saai is het wel.

Voor de bestuurder prijkt het nieuwe 12,3-inch digitaal instrumentencluster en het navigatiesysteem is ook vernieuwd. Het Touch Pro-multimediasysteem met 10-inch beeldscherm is geschikt voor Apple CarPlay en Android Auto en kan de software-updates ‘over-the-air’ krijgen. Het werkt prima, maar verzet de bakens niet.

Prijzen en conclusie Jaguar F-Type R review

De 300 pk sterke viercilinder F-Type is er al vanaf 91.300 euro voor de coupé, de F-Type roadster is zo’n 7 mille duurder. Wil je het dubbele aan cilinders in de F-Type R, dan zul je ook het dubbele bedrag mee moeten nemen. De geteste gele kanarie heeft een vanafprijs van een whopping 182.560 euro.

Alle varianten hebben er wat last van dat we in Nederland naar CO2 kijken voor de belasting op nieuwe auto’s. De viercilinder F-Type zit ruwweg op de uitstoot van de met een zescilinder uitgeruste Porsche 992 Carrera, dus de Jaguar krijgt relatief een grote klap van de belastingen. Verhuizen is dan ook de enige optie: in Duitsland kost de viercilinder F-Type 30 mille minder en de F-Type R is bijna 60k goedkoper.

Even los van het zuur over de prijzen, heeft de F-Type plek in de markt. De looks zijn fantastisch, het stuurt leuk genoeg en het is een keer géén Porsche. Dat is tenslotte ook wat waard, of niet?