Fraai Tesla Cybertruck alternatief volgende maand te bestellen

Eigenlijk moet je helemaal niet moeten willen wachten en meteen voor dit fraaie Tesla Cybertruck alternatief kiezen.

De Tesla Cybertruck is een auto die de tongen weet los te maken. Voornamelijk door zijn uiterlijk en de zeer scherpe prijs. Nu moeten we nog even kijken of beide zullen blijven.

Cybertruck wordt kleiner

Elon Musk heeft al aan Jay Leno aangegeven dat de Cybertruck een stukje kleiner zal worden dan de concept. Het prototype is meer een concept car, dus. En qua prijs moet je maar hopen of het zo laag blijft. Die zijn aangekondigd vóór de gehele Covid-19 pandemie.

Fraai Tesla Cybertruck alternatief

In elk geval, er is een fraai Tesla Cybertruck alternatief en deze is binnenkort al te bestellen! Tesla is niet de enige die mikt op de elektrische pick-up markt. Dit type bedrijfswagen is de VS enorm populair. Nu zitten de meesten van hen echt niet te wachten op een boomknuffel-pickup. Maar een extreem krachtige pick-up zal wel veel mensen aanspreken en met een elektromotor kun je zeer veel koppel opwekken.

Lordstown Endurance

Maar wat als je de Tesla Cybertruck (terecht) heel erg lelijk vind? Dan zijn er twee opties. De eerste is de Rivian R1T, alhoewel je daar nog eventjes op moet wachten. Het andere redelijke alternatief komt volgende maand. Dat Steve Burns weten.

Hij is de CEO van Lordstown Motors. De Lordstown Endurance geldt als het fraai Tesla Cybertruck alternatief. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de elektrische pick-up van Lordstown (Endurance genaamd) zou debuteren op de North American International Motor Show in Detroit, maar deze is vanwege een heersende pandemie niet doorgegaan.

22 juni

Omdat de volgende autobeurs die wél doorgaat nog wel eventjes op zich laat wachten, neemt Lordstown zelf maar de touwtjes in handen. Zij zullen hun fraaie Tesla Cybertruck alternatief op 22 juni onthullen. Uiteraard wordt deze onthulling gefilmd en verspreid over het wereldwijde web.

Oude General Motors fabriek

Het is niet de meest ideale situatie voor Lordstown. Omdat de auto al productierijp is, wilde Burns liever dat de auto in het te aanschouwen was door iedereen. De Lordstown-fabriek is een voormalige productiefaciliteit van General Motors.

Het is de fabriek waar de beroemdste bedrijfswagen ter wereld is gebouwd, namelijk de GMC Vandura van 1971 tot 1994. De laatste jaren bouwde GM daar nogal treurige huurauto’s zoals de Cavalier, Sunfire, Cobalt en Cruze.

Vier elektromotoren

De Lordstown Endurance wordt aangedreven door maar liefst vier elektromotoren. Deze zitten in het wiel en leveren 152 pk, per stuk. Het totaalvermogen bedraagt dan ook 608 pk, waardoor de pick-up in 5,5 seconden op de 100 km/u zit. De actieradius bedraagt 402 km en het apparaat kan 3.402 kg trekken. De prijs is ook al bekend: omgerekend 47.234,25 euro, vóór belastingen.