Ziehier, het nieuwe familiegezicht van Opel

De nieuwe Mokka mag binnenkort de spits afbijten.

Opel is de laatste tijd druk aan het teasen voor de nieuwe Mokka, die binnenkort zijn opwachting maakt. Nu zijn plaagplaatjes lang niet altijd interessant, maar de teaser van vandaag is dat wel. De reden: hiermee laat Opel zien wat het nieuwe familiegezicht wordt van de toekomstige modellen.

Opel maakt dit nieuws wereldkundig via de onderstaande schets. Dit is dus niet alleen een teaser voor de Opel Mokka, maar ook voor alle andere modellen die Opel in de nabije toekomst uitbrengt.

Het nieuwe front is nog steeds duidelijk herkenbaar als Opel, maar ook duidelijk anders. De koplampen, het logo en de grille zijn nu geïntegreerd in één doorlopende balk. De Duitsers noemen dit de Opel Vizor, oftewel vizier. Het designelement is namelijk geïnspireerd op het vizier van een integraalhelm, volgens de ontwerpers. Daarnaast is het een duidelijke verwijzing naar de vroegere modellen, wat Opel zelf ook aangeeft. Wel is het dan opmerkelijk dat ze eerst een vizier als inspiratiebron noemen.

Mocht het front op de schets je bekend voorkomen: dat kan kloppen. Dit is namelijk letterlijk het front van de GT X Experimental, een concept uit 2018 dat je hier op de foto’s ziet. Opel gaf destijds aan dat al hun modellen er in 2025 ongeveer zo uit zouden zien. Dergelijke uitspraken kun je vaak met een korreltje zout nemen, maar nu wijst alles erop dat dit echt gaat gebeuren.

Om nog even terug te komen op de nieuwe Opel Mokka: die komt er zowel met een elektromotor als met een verbrandingsmotor. Als alles volgens plan verloopt zal de productie in het vierde kwartaal van dit jaar een aanvang nemen. Vervolgens kunnen we in 2021 de marktintroductie verwachten. Dat zal dus ook meteen de introductie zijn van het nieuwe familiegezicht van Opel.