Video: Volvo snijdt mini-rotonde af

Heel eerlijk. Zou jij dit ook zo doen?
En dit is in Engeland voor de goede orde. De Volvo moet dus eigenlijk links over de rotonde. Maar omdat het zo’n kleine rotonde is besluit de automobilist er gewoon overheen te rijden. Geef toe: herkenbaar?
Reacties
niwi zegt
Ja
GWBoes zegt
In GB schilderen ze op bijna elke kruising een cirkel en noemen ze het een rotonde, bijna iedereen neemt ze eerder als ruime bocht dan als rotonde.
Dus ik snap best dat je hem binnendoor pakt als er geen ander verkeer in de buurt is. Met de nadruk op GEEN.
Design_Driven zegt
LOL, dit is dagelijkse kost hier in het VK en ik doe het ook regelmatig (niet als er ander verkeer aan komt)
Maar hier krijten ze ijverig een stop op elke gelijkwaardige kruising als je ze de kans geeft. Soms is het niet eens fysiek mogelijk om er om heen te rijden. Hier snijdt de Volvo wel iets meer dan ik zelf zou doen af maar die zie ik dagelijks.
volvo-s60-adept zegt
Jongens, komkommertijd? Water is nat, gras is meestal groen en dit gebeurt bij iedere minirotonde toch?
slakkie zegt
Altijd. Zoals iemand al schreef … iets bredere bocht.