Video: Auto laten crashen en gewoon doorrijden

Wat een.. ben je dan
Een ongeluk veroorzaken en dan ook nog de ballen hebben om door te rijden. Niet voor niets is dit keihard strafbaar.
Bekijk ook deze video: Achtervolging: gestolen Renault raast door Rotterdam
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – Reageer
Wat een.. ben je dan
Een ongeluk veroorzaken en dan ook nog de ballen hebben om door te rijden. Niet voor niets is dit keihard strafbaar.
Bekijk ook deze video: Achtervolging: gestolen Renault raast door Rotterdam
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.