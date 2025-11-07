Autoblog.nl

Video: Auto laten crashen en gewoon doorrijden

Auteur: , gepost om Reageer

Wat een.. ben je dan

Een ongeluk veroorzaken en dan ook nog de ballen hebben om door te rijden. Niet voor niets is dit keihard strafbaar.

Bekijk ook deze video: Achtervolging: gestolen Renault raast door Rotterdam

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken