4 hardnekkige mythes over elektrisch rijden ontkracht

Twijfel je nog over elektrisch rijden? Dan moet je vooral dit artikel even lezen.

Sommige mensen hebben nog altijd hun twijfels over elektrisch rijden. Jij misschien ook wel. Maar hoe terecht zijn deze twijfels nog? In dit artikel gaan we een aantal hardnekkige mythes ontkrachten. Daarnaast vertellen we hoe je gratis een jaar lang elektrisch rijden kunt winnen!

Mythes over elektrische auto’s

Mythe 1: Elektrische auto’s hebben geen actieradius

Een van de meest gehoorde bezwaren is dat elektrische auto’s te weinig range zouden hebben. Dat was vroeger inderdaad het geval, maar inmiddels is dat een achterhaalde gedachte. De Lucid Air Grand Touring heeft maar liefst 960 kilometer range. Vind je die te duur? In de lagere segmenten heb je bijvoorbeeld de Kia EV4 met 633 kilometer range en de Mercedes CLA met 773 kilometer range.

Mythe 2: Er zijn te weinig laadplekken

Nog zo’n probleem uit het verleden: te weinig laadplekken. In Nederland staan er inmiddels meer dan 180.000 laadpalen. Ook snelladers zijn er genoeg: Fastned heeft meer dan 2.000 laadpunten verspreid over 375 locaties. Er is dus altijd wel een laadpaal in de buurt.

Mythe 3: Elektrische auto’s zijn duur

Elektrische auto’s waren in het begin duur, maar het aantal betaalbare EV’s is in een rap tempo toegenomen. Onder de €30.000 heb je de keuze uit maar liefst zeventien verschillende modellen. Je hebt al een nieuwe EV vanaf 18 mille. En op de tweedehands markt kun je voor minder dan €15.000 een Tesla Model 3 scoren.

Mythe 4: Elektrische auto’s zijn saai

Elektrische auto’s zijn saai? Het is maar wat je saai noemt. Een Porsche Taycan Turbo of een Tesla Model S Plaid kunnen in minder dan 3 seconden van 0 naar 100 km/u sprinten. En de snelste productieauto ter wereld is ook een EV: de BYD YangWang U9 haalt 496 km/u.

Zelf proberen? Word testrijder bij Fastned!

Twijfel je nog over elektrisch rijden, maar ben je wel nieuwsgierig? Dan biedt Fastned jou de kans om elektrisch rijden een jaar lang te proberen. Je krijgt als Testrijder een elektrische Toyota tot je beschikking én je mag overal gratis laden. Bovendien ga je als testrijder anderen helpen door je ervaringen te delen op de kanalen van Fastned.

Lijkt dit je wel wat? Fastned zoekt iemand die authentiek, enthousiast en comfortabel voor de camera is. Je kunt je aanmelden door een video van 1 á 2 minuten in te sturen waarin je vertelt wie je bent en waarom je nieuwsgierig bent naar elektrisch rijden. Wie weet rijd jij straks een jaar lang gratis elektrisch!