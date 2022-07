Video: VW Fun Cup Powered by Hankook

Het was een groot feest tijdens de Hankook 25 Hours VW Fun Cup!

Jullie hebben massaal gereageerd op de winactie van Hankook. Weten jullie het nog? We gaven een Autoblog-lezer de mogelijkheid om een plek te winnen op de passagiersstoel tijdens de Hankook 25 Hours VW Fun Cup op het circuit van Spa Francorchamps.

Dat hebben we geweten. Jullie reageerden massaal, waarvoor dank!

De race heeft inmiddels plaatsgevonden en we hebben natuurlijk een videoverslag voor jullie gemaakt! Wouter nam zelf ook plaats op de bijrijdersstoel en neemt jullie mee tijdens de race!

VW Fun Cup Powered by Hankook

Het bijzondere aan de VW Fun Cup Powered by Hankook is dat het liefhebbers van alle niveaus de mogelijkheid geeft om op legendarische Europese circuits te rijden. Kronos Events heeft een attractieve raceserie neergezet waarbij meerdere topcircuits worden aangedaan tijdens het seizoen.

De aansprekende circuits in combinatie met de VW Kever waarmee gereden wordt levert precies dat wat de titel al zegt: FUN!

De VW Kever waarmee alle deelnemers aan de start verschijnen combineert een laag gewicht (minder dan 800 kg) met een potent blok. De montage van duurzame en sportieve straatbanden van Hankook zorgt ervoor dat in de meeste van de endurance races de banden niet eens gewisseld worden.

De ruim 110 deelnemende auto’s stonden tijdens de Hankook 25 Hours VW Fun Cup op Spa-Francorchamps natuurlijk allemaal op de Hankook Ventus V12 evo 2. Een sportieve premium band die je ook onder je straatauto kunt monteren.

Hankook

Hankook zal bij velen al bekend zijn als leverancier van ‘eerste montage banden’ voor merken als Porsche, Audi, Tesla, BMW, Mercedes-Benz en Volkswagen. Als premium bandenfabrikant stopt de technologische ontwikkeling nooit. Bij Hankook hoef je alleen maar te kijken naar de faciliteiten waar ze gebruik van maken om te zien dat ze investeren in kwaliteit.

Wat te denken van het winterse Technotrac in Ivalo, de Technodome campus in Zuid-Korea en het grootste testcircuit in Azië, de Technoring.

Hier komen nieuwe producten vandaan zoals de Ventus iON S, een band die speciaal ontworpen is voor elektrische auto’s. Dat Hankook ook voor EV’s de keuze is voor performance blijkt wel uit het feit dat ze voor het 2022/2023-seizoen de technische partner worden van de Formule E. Daarmee worden ze de exclusieve bandenleverancier voor de Formule E Gen3-raceauto’s.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook en de Hankook 25 H VW Fun Cup.