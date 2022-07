Lewis Hamilton wordt vrijdag vervangen door Nyck de Vries

Aanstaande vrijdag aan Nyck de Vries de eer om plaats te nemen in de Mercedes van Sir Lewis Hamilton.

Mercedes lijkt in Nederland niet bijster veel fans te hebben, afgaande op het feit dat het Oranje-legioen juicht als er eentje de bandenstapel in rijdt. Dat zou kunnen veranderen als er een Nederlander voor Mercedes zou rijden… Zo opportunistischer zijn Nederlanders dan ook wel weer. Dat gaat waarschijnlijk niet een, twee, drie gebeuren, maar er zit wel iemand heel dicht bij het vuur.

We hebben het natuurlijk over Nyck de Vries, die in zijn hoedanigheid als reserverijder regelmatig aan de zijde van Toto Wolff te zien is. Hij mocht eind vorig jaar ook in een Mercedes plaats nemen tijdens de Young Drivers Test in Abu Dhabi. Dit jaar hebben we hem ook al in een F1-auto gezien, maar dat was een Williams.

Komend weekend mag de Fries (nee, dat is geen tikfout) eindelijk de nieuwe Mercedes W13 aan de tand voelen. Lewis Hamilton staat namelijk tijdens de eerste vrije training zijn stoeltje af aan Nyck de Vries. Dat is een verplicht nummertje, want alle teams moeten twee keer een jonge coureur de kans geven om een vrije training te doen.

Nyck kan meteen zijn nut bewijzen als testrijder, want Mercedes brengt weer upgrades mee naar Paul Ricard. Die hebben ze wel nodig ook, want ze kunnen zich nog steeds niet echt mengen in het duel tussen Red Bull en Ferrari. Al hebben ze wel flinke stappen gemaakt.

Wat Nyck de Vries betreft: hij mag nog altijd hopen op een permanent zitje in de Formule 1. Een stoeltje bij Mercedes zit er waarschijnlijk niet in, maar bij Williams zijn er wel mogelijkheden. Daar hebben ze inmiddels het geld van Latifi Sr. niet meer zo hard nodig. En daarmee hebben ze Latifi Jr. al helemaal niet nodig. Zijn opvolger zou zomaar eens een Nederlander kunnen zijn.