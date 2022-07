Hybride Nissan X-Trail is stiekem best slim

Zeker in het rood ziet de hybride Nissan X-Trail er gewoon goed uit. Laat maar komen!

Nissan is bezig met een lekkere inhaalslag qua auto’s in qua design en techniek. Het merk leek het een beetje ‘kwijt’ te zijn de afgelopen jaren, maar de nieuwe frisse wind die rondwaait sinds Carlos Ghosn in een koffer is gevlucht (true story) doet het merk geen verkeerd.

Denk bijvoorbeeld aan de Nissan Ariya en de Nissan 400Z. Die laatste krijgen wij helaas niet in Nederland, maar deze nieuwe X-Trail wellicht wel. De nieuwe Nissan X-Trail zagen we vorig jaar al, maar dit is de hybride-versie die voor Europa heel interessant kan zijn.

Hybride Nissan X-Trail

Dat komt natuurlijk door de aandrijflijnen. Want in tegenstelling tot de Amerikaanse Nissan Rogue (zoals de X-Trail daar heet) of de Australische Nissan X-Trail, komt de Japanse versie er alleen met geëlektrificeerde aandrijflijnen. Het is een bijzondere aandrijflijn die we ook kennen van de Nissan Qashqai e-Power.

Dat betekent dat er een 1.5 driecilinder (met variabele compressie!) onder de kap ligt met een turbo. Het bijzondere is dat deze motor níet aan de wielen is gekoppeld.

De motor dient als generator voor de elektromotor. Hierdoor heb je een paar voordelen van een elektrische auto die je met een reguliere PHEV niet hebt. Bijzonder, het is dan weer géén PHEV die je apart kunt opladen.

Zo zijn er geen transmissieverliezen en rijdt de auto als een EV. Alleen als je veel vermogen voor langere tijd aanspreekt, zal de driepitter duidelijk van zich laten horen. Nissan heeft zijn best gedaan om het CVT-esque geluid te elimineren.

De hybride Nissan X-Trail lijkt dus een beetje op het systeem dat je ook zag in de vroege BMW i3 of de Mitsubishi Outlander. Over die auto gesproken, er zal ook een versie komen met Mitsubishi-logo’s.

Uitvoeringen

Er zijn twee versies van de hybride Nissan X-Trail, eentje met voorwielaandrijving (en één elektromotor) en eentje met vierwielaandrijving, ‘G e-4ORCE’ genaamd. Die heeft twee elektromotoren, eentje en voor en eentje achter.

Dan nog even het uiterlijk. De kleur Cardinal Red springt er lekker uit, hopelijk gaan mensen het nu ook eens een keer bestellen. Dat eeuwige grijs is ook niet leuk natuurlijk. Ook qua interieur kun je je de auto fraai samenstellen met zelfs een bruin interieur. Chic hoor!

Als je juist een sportievere aankleding wenst, dan kan dat ook. Nissan maakt namelijk meteen van de gelegenheid gebruik om de Autech-versie (de blauwe op de foto’s) te onthullen van de Hybride Nissan X-Trail met een dynamische look.

