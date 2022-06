Unieke winactie! Meerijden tijdens de ‘Hankook 25 Hours VW Fun Cup’

Er is een raceserie waar je als passagier tijdens de race mag meerijden. Wij geven samen met Hankook deze unieke prijs weg!

Hankook 25 Hours VW Fun Cup

Op het legendarische circuit van Spa Francorchamps vindt op 9-10 juli een race plaats die meetelt voor de VW Fun Cup. Je leest het goed, waar je een 24 uursrace zou verwachten doen de organisatoren van de Hankook 25 Hours VW Fun Cup het net even anders. Zaterdag 9 juli om 16.00 uur wordt het startsein gegeven voor een epische endurancerace die pas zondag 10 juli om 17.00 uur finisht, 25 uren lang dus.

Een langeafstandsrace op één van de mooiste circuits ter wereld, dat van Spa Francorchamps. Kronos Events, de organisator van de VW Fun Cup serie slaagt er ook in 2022 in om meer dan 110 (!) teams deel te laten nemen tijdens deze race.

Naast het aantal deelnemers, de lengte van de race en de locatie is er nog iets unieks. Teams hebben namelijk de mogelijkheid om een passagier mee te laten rijden wanneer zij uitkomen in de speciale Two Seater categorie. Dit levert een voordeel op bij de verplichte pitstopwachttijden voor de equipe en tegelijkertijd is het een once-in-a-lifetime-experience voor de passagier.

De auto’s waar mee gereden wordt

Tijdens de Hankook 25 Hours VW Fun Cup wordt gereden met Volkswagen Beetles. Met een vermogen van 180pk en een gewicht van 799 kg is spektakel en close-racing gegarandeerd in deze merkencup. De auto’s zijn allen uitgerust met dezelfde banden, Hankook Ventus V12 evo 2. Een sportieve straatband die jij zelf ook kunt monteren onder jouw auto.

Wat kan je winnen?

We geven in samenwerking met Hankook een VIP Experience weg voor de “Hankook 25 Hours VW Fun Cup”. Dit betekent dat je te gast bent op het circuit tijdens deze race en dat je iemand mee mag nemen. 2 VIP tickets dus! Voor de winnaar is er tijdens de race ook een moment dat je instapt als passagier bij één van de deelnemers. Je rijdt een sessie mee en krijgt dus een unieke ervaring! De 25 uursrace vindt plaats op het legendarische circuit van Spa Francorchamps op 9 juli 2022.

De organisatie van de Hankook 25 Hours VW Fun Cup zorgt voor de benodigde racekledij (raceoverall, helm, etc.) die je natuurlijk tijdens de co-driving experience nodig hebt.

Hoe kun je meedoen?

Vul het deelnameformulier in dat je vindt op de Hankook Winactie pagina. De race is al op 9 juli, dus je hebt tot 4 juli de mogelijkheid om je in te schrijven voor deze winactie. Het is belangrijk dat je aanwezig kunt zijn op 9 juli in België op het circuit van Spa Francorchamps.

En je hoeft niet eerst Hankook banden te kopen om mee te dingen naar deze prijs. Iedereen boven de 18 jaar kan zich aanmelden.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook en de Hankook 25 H VW Fun Cup.