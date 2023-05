Opladen aan de lantaarnpaal? In Utrecht kan het!

Je elektrische auto legaal opladen aan een lantaarnpaal. In Utrecht is dat sinds kort mogelijk.

Laten we eens een keer onze ouderwetse petrolhead-pet afzetten en eens zonder vooroordelen praten over de voordelen van de elektrische auto. Want ja, die zijn er echt wel. Legio zelfs. Je wil voorbeelden? Krijg jij voorbeelden.

Allereerst is een elektrische auto veelal sneller. Ze zijn efficiënter, ze hebben minder onderhoud nodig, ze zijn stiller, trillen minder en ze bieden veelal een prettiger rijervaring dan hun brandstofgestookte broeders en zusters.

Verder is het voor de bewoners van steden prettig als er alleen maar elektrische auto’s rondrijden. Want natuurlijk komt de energie die nodig is om de accu op te laden ergens vandaan, maar de uitstoot is niet in de stad, waar duizenden mensen lopen.

Allemaal voordelen…

Laad je elektrische auto op aan de lantaarnpaal

Maar zoals een groot filosoof en wijsgeer ooit al sprak en zeide; ieder voordeel heb ze nadeel. En dat geldt ook voor de elektrische auto. Ze zijn duur, zwaar en die accu’s zijn ook niet heel milieuvriendelijk. En wat denk je van het tekort aan laadpalen?

Dat is zó irritant, kom je eindelijk thuis na een dag werken, kun je nergens een vrije laadplek vinden. En tot overmaat van ramp blijven al die subsidieslurpers ook gewoon staan als de auto vol is.

Maar in Utrecht zijn ze nu bezig met een plan om dat voorgoed tot het verleden te laten behoren. Daar kun je in bepaalde wijken je elektrische auto opladen aan de lantaarnpaal. Dat wordt nu getest en als het een succes is, gaan ze 1800 lantaarnpalen ombouwen tot laadpaal.

In principe is dat makkelijk gedaan. De lantaarnpalen worden van stroom voorzien door 600 elektriciteitskasten. Elke kast kan 3 laadplekken voor de elektrische auto aan. Dat zou dus neerkomen op 1800 extra laadpalen. En dat is hard nodig, want al zijn er al 1500 laadpalen in Utrecht, er zijn veel meer elektrische auto’s. En mensen hoeven ook niet meer zelf creatief te worden, scheelt ook weer…

Hoe lang de test duurt, is niet bekend. Maar het lijkt ons hier een no-brainer. Doe het meteen met zoveel mogelijk lantaarnpalen. Is in elk geval 1 extra nadeel van deze vorm van mobiliteit weg!