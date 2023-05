Toyota GR86-motor ploft op circuit, eigenaar kan fluiten naar garantie

Met een GR86 op het circuit, dat moet kunnen. Toch krijgt een eigenaar geen garantie nadat zijn motor in de soep liep op het circuit.

Lang niet alle Toyota’s zijn in hun element op het circuit, maar de GR86 is dat zeker wel. Dit is een uitstekende auto om eens lekker mee over de Nordschleife te knallen. Bij de introductie heeft Toyota journalisten ook niet voor niks uitgenodigd voor een circuitsessie.

Als je met een Toyota GR86 het circuit op gaat, doe je dus geen dingen waar de auto niet voor bedoeld is. Dat maakt het bijzonder zuur dat een Amerikaanse GR86-eigenaar wiens motor plofte op het circuit geen garantie krijgt. Volgens Toyota zou hij de auto ‘misbruikt’ hebben.

Er zijn echter on-board beelden van het incident en het valt reuze mee met het mishandelen van de auto. De beste man rijdt keurig rondjes over het Palmer Motorsports Park, zonder gekke dingen te doen. Dit waren namelijk nog zijn opwarmrondjes.

Op een gegeven moment klinken er echter rare geluiden en uiteindelijk komt er ook rook vanonder de motorkap. De eigenaar rijdt nog wel een flink stuk door nadat de bijgeluiden begonnen. Dat had hij misschien beter niet kunnen doen, maar hij dacht dat de geluiden uit een wielkast kwamen en niet vanuit de motor.

De beelden check je hieronder, de problemen beginnen ongeveer vanaf de zesde minuut:

De auto was nog vrij nieuw, met zo’n 30.000 km op de teller. Desondanks werd garantie dus geweigerd en moet de eigenaar zo’n €12.000 uit eigen zak betalen. Dit heeft hij nog niet gedaan, want hij overweegt om naar de rechter te stappen.

Het is niet bekend wat nu precies het euvel was, maar mogelijk gaat het om een RTV-issue. RTV is een afdichtmiddel dat in de motorolie terecht kan komen en in worst case scenario’s ertoe kan leiden dat de motor in de soep loopt. Dit is iets wat uiteraard onder garantie hoort te vallen, maar als dit op het circuit gebeurt heb je dus dikke pech.

Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Vorig jaar was er namelijk ook een GR86-eigenaar garantie ontzegd nadat zijn motor in de soep was gelopen. De reden: hij had foto’s gedeeld waarop te zien was dat hij de auto op een trackday had gebruikt.

Nadat hij dit verhaal op social media deelde heeft Toyota uiteindelijk de boel toch onder garantie gerepareerd. Daarom is er misschien ook nog hoop voor deze onfortuinlijke Toyota GR86-eigenaar.

