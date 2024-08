Video: wanneer je nét te lang op je telefoon zit

Dat krijg je ervan.

Deelnemen aan het verkeer betekent opletten. Voor je uit kijken, kunnen anticiperen op situaties. Als je dan op je telefoon zit kan er zoiets als deze video gebeuren. Je bent te laat met reageren en de schade is dan al gedaan.

De titel zegt nét te lang, maar natuurlijk telt elke seconde in het verkeer en moet je die smartphone lekker in de houder of in je broekzak laten.

