Smart #5: weer eens wat anders dan een Model Y

Op zoek naar een mid-size SUV met een premium randje? Misschien is de Smart #5 wat voor je.

In Nederland heb ik de eerste Smartjes (?) al zien rijden. Nee wacht, je mag ze geen smartJES meer noemen. Het merk is opnieuw tot leven gebracht onder een andere strategie, van de kleine guitige stadsauto is weinig over. Anyway, het merk begint zijn gezicht te laten zien in Nederland. Nu is het uitpoepen van nieuwe modellen begonnen.

De Smart #5 is het nieuwe hoofdstuk van dat modellengamma. Een mid-size SUV in het premium segment. Ja, daar is het magische woord weer. Het formaat auto is ongeveer categorie BMW iX3, Tesla Model Y, je kent het wel.

De wereldpremière van dit nieuwe model vond plaats in Byron Bay, Australië. Weer eens wat anders dan Zuid-Spanje. Het is natuurlijk echt zo’n urban ding, maar Smart wil benadrukken dat je er ook mee over onverharde wegen kunt rijden. Er is zelfs een Adventurers’ Collection-pakket, met bodembescherming, dakdrager, zijtreden, zijtas en een zijladder. Dat is wel leuk.

Interieur

De SUV is 4,70 meter lang en heeft een wielbasis van 2,9 meter. Het premium verhaal tref je terug in het interieur. Met lederen stoelen inclusief verwarming, een elektrisch zonnescherm en een eikenhouten afwerking voor de accenten. Het geluid dat uit de speakers pompt is afkomstig van het Sennheiser Signature Sound System.

Er zijn 34 opbergvakken, een 72-liter frunk en een bagageruimte achterin tot 1530 liter. Centraal staat een ,3-inch full-colour Ultra HD LCD-instrumentenpaneel en je hebt een 25,6-inch Augmented Reality Head-up Display voor je neus als bestuurder Er zijn ook nog twee 13-inch AMOLED 2,5K-displays in het interieur te vinden. Schermen genoeg dus.

Aandrijflijn en actieradius

De Smart #5 is uitgerust met een 100 kWh accupakket. Dankzij het 800-volt platform is de batterij tot 70 procent geladen in een minuut of 15. De actieradius bedraagt een theoretische 740 kilometer volgens de CLTC. Dat is de Chinese testcyclus, niet de Europese WLTP die we hier kennen.

Smart introduceert de #5 begin volgend jaar in Europa. Dan maakt het merk ook meer bekend over beschikbare varianten. Zo is de EV verkrijgbaar als 340 pk achterwiel aandrijver, maar er is ook een topmodel met bijna 650 pk.