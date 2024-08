Video: Trump-aanhanger verpest autofeestje

Ik zei nog zo: geen burnout!

Car meetings kunnen erg gezellig zijn. De organisatoren van dit soort evenementen vragen wel met klem op het hart of deelnemers rustig kunnen wegrijden. In elk geval geen burnouts of andere capriolen, zo ook bij dit event in Amerika.

Een fanatieke aanhanger van Donald Trump had lak aan deze boodschap. De bestuurder doet een dikke burnout met zijn Dodge. Helaas voor hem was er een politieagent aan het einde van de weg aanwezig. Boontje komt om zijn loontje.

Bekijk ook deze video: plotseling afslaande vrachtauto veroorzaakt enorme aanrijding